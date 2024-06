Sikeres évet zárt a Pallas Athéné Alapítvány

A korábbi évekhez hasonlóan a tavalyi évben is tovább gyarapodott a Pallas Athéné Domus Meriti (Padme) Alapítvány vagyona. A szervezet 2023-ban 3,4 milliárd forint bevétel mellett 90 millió forint adózott eredményt ért el, összvagyona pedig év végén meghaladta a 283,4 milliárd forintot – derült ki a szervezet szerdai közleményéből.

A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány nyereséggel zárta 2023-at / Fotó: Bach Máté

A Padme tíz évvel ezelőtt a tudományos életben és a fizikai térben egyszerre kezdte el az építkezést. A 2014–2024 közötti időszakban több mint 17 milliárd forinttal közel 1800 oktatási, tudományos pályázatot támogatott határon innen és túl, és folyamatosan együttműködött oktatási intézményekkel, tudományos központokkal és szervezetekkel, annak érdekében, hogy éveken átnyúló, kiemelt jelentőségű projektek szakmai működtetésében segítsen.

Az alapítvány közleményében kiemelte, hogy Budapest több ikonikus épületén értékmentő-értékteremtő rekonstrukciót hajtott végre, így azok újjászületve szolgálják a kultúrát és a tudományt, a támogatásával pedig kulturális központok, kiállítóterek és művészek mutathatták meg, hogy képesek a világ élvonalába tartozó kulturális teljesítményre.

A Padme az alapító okiratában foglalt céljaival összhangban a 2023-as üzleti évben csaknem 2 milliárd forint támogatást nyújtott tehetségkutató műhelyek, egyetemek, hallgatók, tudományos közösségek számára.

Tavaly többek között az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány innovatív oktatásfejlesztési programját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzori programját, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tehetségkutató tevékenységét, a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai programjait, a Magyar Földrajzi Társaság értékmentő tevékenységét, valamint a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megvalósítását támogatták.

Az elmúlt évi teljesítménynek is köszönhetően az alapítvány vagyona meghaladja a 283,4 milliárd forintot.

Ezt a vagyont továbbra is az Optima Befektetési Zrt. kezeli, melynek feladata, hogy az alapítványi vagyont biztonságos megoldással értékálló vagyonelemekbe fektesse be. A vagyonkezelő stratégiáját és döntéseit a piaci fejlemények is visszaigazolták, hiszen a geopolitikai és világgazdasági feszültségek mellett is folyamatosan növelni tudta a rábízott alapítványi értékét. Az eredményes és vagyonbővülést hozó teljesítmény nagyban köszönhető az elmúlt éveket jellemző átgondolt, prudens befektetési politikának, amelynek eredményeként stabilan és hosszú időszakra biztosítva van a szervezetek pozitív gazdálkodása – zárult a Padme közleménye.