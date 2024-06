Parragh László: Németország és a piacaink bajban vannak, kkv-kat támogató program kell

Jelezték a kormánynak, hogy milyen lépéseket tartanak indokoltnak?

Ezekről természetesen tárgyalunk, látok nyitottságot, tulajdonképpen mindenki meg akarja oldani ezeket a problémákat. Azt sem tartanám ördögtől valónak, ha a kormányban hivatalosan lenne egy, külön a kkv-k fejlesztéséért felelős államtitkár, aki képviselné azt az alapvető gazdaságstratégiai szempontot, hogy a magyar gazdaságpolitikában nemcsak a külföldi működő tőke és a nemzeti bajnokok felépítése fontos, hanem a kkv- és mikroszektor erősítése is.

Elégedett a mostani kamatszinttel? A 7 százalék körüli kamatszint elegendő volt arra, hogy a lakossági hitelezés beinduljon, de arra nem, hogy a vállalatoké is.

Nem szeretnék megsérteni senkit, de meg fogok. A jegybanknak sikerült elérnie azt, hogy a forint spekuláció tárgya lett, és ebből nagyon nehéz lesz kitörni. Látszik, hogy egy kamatdöntés során milyen külső piaci nyomások vannak a forint árfolyamára, egyszóval spekulálnak rá. De ez érthető is, mindenki, akinek van forrása, ezt a forrást gyorsan akarja bővíteni és azt gondolja, hogy egy kockázatosabb manőverbe is belefog, az a forintra fog spekulálni. Sokkal inkább, mint a zlotyra vagy a cseh koronára. Mindez persze be is határolja a jegybank mozgásterét.