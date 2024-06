A pedagógusok nyara: legenda, hogy csak vakációznak, sok a teendő a szünetben is

Lassan elkezdődik a nyári szünet, amely többnyire a pihenésről szól diáknak és pedagógusnak egyaránt. A státusztörvény idéntől módosította a pedagógusok által kivehető szabadnapok számát: az átlagembernél több szabadság, de nyaranta sok feladat is jut nekik. A többség még július elején is bejár az iskolába, majd augusztus 20. után, annak érdekében, hogy a tanév zökkenőmentesen induljon. A tanárokat továbbképzésre is berendelhetik, de előfordul, hogy vigyázniuk kell az ügyeletben lévő gyerekekre, leltároznak, terveket készítenek.

A státusztörvény szabályozza, hogy a pedagógusoknak hány nap szabadság jár. Az idei évig a tanárok, a nevelési-oktatási munkát segítők, valamint a technikai dolgozók is ugyanannyi szabadságot, egységesen 46 napot kaptak, azonban ez most változott. Pedagógusok a korábbi évekhez képest több szabadnappal gazdálkodhatnak / Fotó: Fotó: Krizsán Csaba/MTI A pedagógusok alapszabadsága nőtt, a technikai dolgozóké csökkent A pedagógusoknak és a nevelési-oktatási munkát segítő alkalmazottaknak, így például gyógytornászoknak, dajkáknak és könyvtárosoknak ezentúl 50 nap alapszabadság jár, míg a technikai dolgozók, többek között a takarítók, portások vagy a karbantartók szabadnapjainak számát már a munka törvénykönyve alapján állapítják meg, így ők a korábbi évekhez képest kevesebb szabadnappal gazdálkodhatnak – hívta fel a figyelmet az Eduline. Hogyan módosulhat még a szabadság? A pedagógusok alapszabadságát kiegészíthetik a különböző pótszabadságok is, amit akkor kap valaki, ha például 16 évnél fiatalabb gyereket nevel vagy először házasságot köt, ám a helyzetet árnyalja, hogy a törvény szerint az évi 50 napos alapszabadságból a munkáltató maximum 15 munkanapot vehet igénybe a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység céljára

továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés céljából

vagy ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi időben, óvodapedagógus esetében – a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak kivételével – a nevelési évben adják ki. Ez azt jelenti, hogy ha a pedagógusnak év közben olyan ügyet kell elintéznie, amit csak munkaidőben tehet meg, és szabadnapot kér, akkor könnyen lehet, hogy nyáron a szabadsága alatt kell elmennie továbbképzésre vagy berendelhetik, hogy vigyázzon az ügyeletben ott tartózkodó gyerekekre. Ugyanakkor a jogszabály szerint az iskola nem kérheti arra a pedagógust, hogy a nyári szabadsága alatt menjen be selejtezni vagy szertárt rendbe tenni. Mit csinálnak a pedagógusok nyáron? Az Eduline több pedagógust megkérdezett, hogyan néz ki idén a nyara, kiderült, hogy a többség még július elején is bejár az iskolába, majd augusztus 20. után, annak érdekében, hogy a tanév lehetőleg zökkenőmentesen induljon. Egy vidéki általános iskolában tanító pedagógus például július 10-től augusztus 21-ig van szabadságon. Azután, hogy a gyerekeknek eljön a vakáció ideje, neki még marad feladata: részt vesz a tanévzáró értekezleten, megírja a bizonyítványokat, rendbe teszi a KRÉTÁ-t, megszervezi a ballagást, utána még leltározik, selejtez. Augusztusban, amikor visszatér, átnézi a könyvrendeléseket, tanmeneteket frissít, néz át, tervet készít a következő évre, átnézi az órarendet, órákat tervez, megnézni, melyik osztálynak milyen órákat kell majd tartania, vannak-e a diákok között SNI-sek, autisták, BTMN-esek. Továbbképzés, vizsgáztatás, leltározás Egy budapesti középiskolai tanár azt mondta, hogy mivel a szóbeli érettségik ideje idén kitolódott, hivatalosan július 3-ig tartanak, emiatt később tudják megtartani az évzáró értekezletet, és ezt követi az adminisztráció és a leltározás. Náluk is augusztus 20. után már be kell menni az iskolába, és nemcsak az alakuló értekezlet miatt, hanem azért is, mert ekkor tartják például a javítóvizsgákat és készítik elő a tanévet. Volt olyan szakképzésben dolgozó pedagógus, akinek a tanítási év vége és a szabadsága közötti időszakban továbbképzésen kell részt vennie, emellé kell bepréselnie a tanítási év digitális anyagainak rendezését, a következő tanév tantárgyfelosztását. Arról nem is beszélve, hogy több pedagógus a nyári szabadsága alatt másodállásban dolgozik. Volt, aki táboroztat, korrepetál, gyerekfelügyeletet vállal, de akadt olyan nyelvtanár is, aki pluszban fordítást vállal, míg vannak olyanok is, akik virágboltban vagy fagyizóban segítenek ki, hiszen hiába emelkedtek a pedagógusbérek januártól, még mindig alatta vannak a diplomás átlagfizetésnek.