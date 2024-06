Orbán Viktor: nekünk a német kancellár szövetségesünk

A miniszterelnök szerint vannak, akik a mérsékeltebb jobboldali politikában hisznek, ők szavaznak a Néppártra, ám a Néppárt rendre baloldara szavaz, "ellopja a szavazókat jobbról balra". Ezért hiába tolódtak el az erőviszonyok, ezeket nem lehet direkt módon erősíteni Brüsszelben. Ennek ellenére minden lépéssel erősödik a jobboldal, a nem jobboldali kormányok minden európai országban meggyengültek, vagy eltűnnek.

Franciaországban is az a helyzet állt elő, hogy a közvélemény is jobbra tolódott, ezért a francia elnöknek ki kellett írnia egy új választást.

A kormányfő szerint az amerikaiak vezetésével a nyugat szeretné legyőzni Oroszországot, úgy, hogy nem keveredik vele közvetlenül háborúba. Ugyan Oroszország minden nemzetközi jogot felrúgott, de a nyugat egy lehetőséget is látott ebben a konfliktusban. Ahelyett, ami mit javasoltunk, amit Merkel is tett korábban, a nyugati világ azt gondolta, hogy itt a lehetőség ukrán katonákon keresztül, most le lehet győzni az oroszokat. Ez a háború erről szól, fogalmazott Orbán Viktor.

Szerintem ez reménytelen, iszonyatos ára van, ami nem éri meg

- mondta a miniszterelnök, aki szerint lassan felnő egy generáció, akinek nincs édesapja, kilátástalan helyzetben van, az az életszínvonal, amit a romokon keresztül el lehet érni, elmarad mindattól, amit nyugaton lehet biztosítani. A kérdés az szerinte, hogy Magyarország mit tehet ebben a helyzetben. Hazánkban korábban voltak népszavazások, amikor érvel Brüsszelben, megtámasztja az érveit.

A kormány a családi életformát és nem akarja fellazítani "mindenféle marháskodással". Semmiképpen nem akarjuk feladni a szülők jogait. Amikor ezt a vitát vívja, nekitámaszkodik annak a népszavazásnak, amit kiírtak. Háborúról nem volt népszavazás, de volt egy választás, ahol az emberek világosan elmondták a véleményüket. Szerinte ha van elég támogatása a kormánynak, ami látható, akkor meg tudja húzni a vészféket, és mi magyarok le tudjuk állítani ezt a vonatot.

A minimális célt elértük, Magyarország leszállt erről a vonatról. Ki fogunk maradni ebből a háborúból

- mondta a kormányfő a Nato-val való megegyezésről, nemcsak a leköszönő, hanem az új vezetővel Ruttéval is sikerült dülőre jutni. Ugyanakkor a nyomás az európai országok részéről meglesz. Az is mondta, hogy a masinisztával is beszéltek, ő Donald Trump, akit viszont meg kell még választaniuk az amerikaiaknak.

Amíg Manfred Weber vezeti a Néppártot, mindegy, hogy mit mondanak. Neki egyetlen célja van, hogy ártson Magyarországnak.

A kormányfő emlékeztetett rá, hogy a Fidesznek döntő szava volt abban, hogy nem lett a Bizottság elnöke Weber, aki azt is kijelentette, hogy nem számít a magyarok szavazataira. Ráadásul ahogy a 2018-as választások után megkaptuk a hetes cikkelyt, úgy a mostani választások után az Európai Bíróság ítéletét, szerinte szoros kapcsolat van az események között.

Nem mondom meg, hogy felkelt a nap, de már hajnalodik

- mondta a bíróság ítéletéről, amelyben 80 milliárd forint büntetést szabott ki hazánkra a migrációs szabályok megsértése miatt. A kormányfő szerint azokkal fogják megfizettetni, akik nyernek ezen a háborún. A jogi részletek kidolgozása zajlik, de ezt a "weberi" támadást ki fogják védeni.