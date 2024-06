Sokat hozott a konyhára az agrárexport

Az első negyedévben 3,57 milliárd eurót tett ki a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke, míg behozataluké valamennyivel a 2,43 milliárd euró alatt maradt. Az agrár-külkereskedelem aktívuma meghaladta az 1,14 milliárd eurót, ami 389 millió euróval több, mint 2023 első negyedévében – írta összefoglalójában az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Összességében az agrárexport értékében 2,7 százalékos növekedést, az importéban pedig 10,9 százalékos csökkenést lehetett elkönyvelni az első negyedévben, aminek eredményeként a több mint 1,14 milliárd eurós egyenleg 51,6 százalékkal haladta az egy évvel korábbi időszakáét.

Nem az élő disznók jelentik az agrárexport húzóerejét, a sertésbehozatal még mindig meghaladja a kivitelt / Fotó: AFP

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek részesedése a teljes nemzetgazdasági exportértékből 2024 első negyedévében 9,8 százalék, az importértékből 7,4 százalék volt. A magyar agrár-külkereskedelen továbbra is koncentrált és erősen Európa-centrikus volt: az exportforgalom 95,3 százalékát európai országokkal bonyolítottuk, Ázsia részesedése 3,1, Amerikáé 1,1 százalék volt, Afrika és Ausztrália részesedése pedig 0,4-0,2 százalék körüli értéket ért el. Európán belül az Európai Unió belső piaca a meghatározó, az agrár-külkereskedelmi exportból 83,6 százalékkal, az importértékből 91,9 százalékkal részesedett 2024 első három hónapjában. Az EU-tagországok által exportált termékek értéke 3,3 százalékkal emelkedett, az import értéke nem változott, az egyenleg 753,1 millió eurós értéke 14,5 százalékkal nőtt a tavalyi első negyedévhez képest.

A legfontosabb exportpiac Németország volt, és onnan is érkezett be a legnagyobb értékben agrár- és élelmiszeripari termék. Exportoldalon az első ötben szerepelt még Olaszország, Románia, Ausztria, Lengyelország, az importban pedig a legnagyobb beszállítók Németország után Lengyelország, Hollandia, Szlovákia és Ausztria voltak.

Jönnek a szlovák disznók

Az élő sertés exportvolumene 58 százalékkal, importvolumene 11 százalékkal volt magasabb, mint egy éve, és az árak is jól alakultak, hiszen az exportátlagár 7, az importátlagár pedig 3 százalékkal emelkedett. Három hónap alatt 8,7 ezer tonna élő sertés exportjára és 17,9 ezer tonna importjára került sor, vagyis a kivitel erőteljesebb növekedése ellenére élő sertés importja mennyiségben és értékben is továbbra is jelentősen felülmúlta az exportét.

A behozott élő sertések közel felét, azaz 8,8 ezer tonnát Szlovákia szállította.

Talán már a nyugat-európai állattenyésztés visszaszorulásának jele, hogy Dániából 389 tonna élő sertést importáltunk, szemben az előző év első negyedévében elért 408 tonnával. Igaz, Hollandiából eközben némileg nőtt a behozatal, az egy évvel korábbi 196-ról 213 tonnára.

Az élő marha exportvolumene 13,7 százalékkal 17,9 ezer tonnára, importja 17,2 százalékkal 5,2 ezer tonnára bővült. Az exportátlagár 4 százalékkal csökkent, az importátlagár pedig 1 százalékkal lett magasabb 2023 első negyedévéhez képest. A húsfélék export-árbevétele 2,8 százalékkal mérséklődött, az importé pedig 4,8 százalékkal volt magasabb a 2023 első negyedévihez képest. Az aktívum 88,9 millió eurós értéke 16 százalékkal romlott az egy évvel korábbihoz mérten.