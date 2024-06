Szexshop nőknek: itt tényleg minden más, mint a férfiakra célzó pornókellékeket áruló üzletekben

Mi tartott két évig, mire megnyílt a Lib Women’ Store?

Jani-Téglásy Lili (JTL): Amikor megszületett az ötlet, megnéztük a külföldi példákat meg azt is, itthon mi a helyzet, miben tudunk többet meg mást nyújtani. Majd egy elég nagy tanulási kör következett mindkettőnknek. A termékek keresése rengeteg időt vett igénybe. Azt már az elején tudtuk, hogy olyan eszközöket és termékeket szeretnénk árulni, amelyek az adott kategóriában a legjobbak, vagy kiemelkedően jók. Többféle szempontrendszer szerint raktuk össze, mi az, ami nekünk kellhet és kerestük az újdonságokat. Nagyon sok orvosi és edukációs cikket olvastunk a témában, sok idő elment, hogy képezzük magunkat. Egyikünk sem volt vállalkozó, ezen a területen is tájékozódnunk kellett. Amikor megalapítottuk a céget, még fél év telt el, mire találtunk megfelelő üzlethelyiséget. Most pedig hamarosan költözünk egy sokkal nagyobb térbe, ahol nagyobb lélegzetvételű workshopokat, kiállításokat és más eseményeket lehet tartani. Ez szerintem jól jelzi, hogy a piac is validálta az ötletünket.

Szexshop nőknek, ezzel az ötlettel rukkolt elő Dobó-Nagy Fanni és Jani-Téglásy Lili / Fotó: Lib Women’s Store

Két művészettörténész mennyit számolt, milyen üzleti tervet készített?

JTL: Magunkhoz képest elég komolyat. Készítettünk üzleti tervet, mert biztonságot adott, de azt nem lehetett kiszámolni, hogy a magyar piac hogyan reagál erre az ötletre. Néha még most is úgy érzem, hogy a sötétben tapogatózunk, mert tőlünk nyugatabbra ez egy sokkal biztosabb vállalkozás, egészen máshogy állnak a női szexualitás kérdéséhez, ez itthon – sajnos – tabudöntögetésnek számít. Úgyhogy, amit akkor számoltunk, az sem volt igazán releváns. A hazai szexshopok a férfiakból élnek, nem is feltétlenül a magyarokból. Próbáltunk felkészülni arra, hogy időbe telik, mire keresni fogunk, nem voltak irreleváns elképzeléseink. A Covid után nyitottunk, egy instabil gazdasági helyzetben, de ezzel is számoltunk, és hittünk benne, hogy ennek a témának most jött el az ideje, meg kell ugrani, mert megcsinálja más.

Dobó-Nagy Fanni (DNF): Mindezek mellett, hogy megnéztük a webshopokat és elmentünk a fizikai üzletekbe is, azért rendeltünk egy külsős cégtől piackutatást is.

Hangsúlyozottan nem pornókelléket árultok, hanem mit? Mi a különbség?

DNF: A legfontosabb különbség, hogy nőkre és párokra fókuszálunk, ez azt jelenti, hogy olyan termékeket nem árulunk, amit egy férfi csak egyedül tud használni. Olyan játékokat keresünk ezen a férfiközpontú piacon, amit – lehetőség szerint – nők terveztek nőknek, a női igényeket elégítik ki mind méret, mind esztétikum szempontjából. Ez a vásárlóinknak is fontos. Nálunk nincsen felfújható guminő.

Másrészt sokan jönnek be úgy, hogy nem szeretnék, ha a férjük tudja, mi célt szolgál a tárgy. Ez nem biztos, hogy jó, de ez a helyzet. Ők találnak olyan tárgyakat nálunk, amelyekről senki sem mondja meg, hogy az micsoda.

A szexjátékok zömét nők tervezték nőknek a Lib Woman’s Store-ban / Fotó: Lib Women’s Store

Egy szexboltban tabuk nélkül kell beszélni. Megy ez a vásárlóknak?

JTL: Aki bejön hozzánk, már valamennyire nyitott a téma iránt. Nálunk a nagy többség megnyílik, még akkor is, ha hónapokig készül, hogy el merjen jönni, és fenntartásokkal lép be az üzletbe. Sokszor kapjuk azt a visszajelzést, hogy a bolt hangulata és a tanácsadás sokat segít abban, hogy ne kellemetlen élmény legyen a vásárlás.

Honnan szerzitek be ezeket a magas minőségű játékokat?

DNF: Több helyről is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy abban a pillanatban indultunk el, amikor a nagy márkák nyitottak a női igények felé. A márkák felét közvetlenül a gyártótól vesszük, ami nagy szó, hiszen kis üzletnek számítunk.

Mert értékelik, hogy úttörők vagytok Magyarországon?

DNF: Abszolút. Volt egy online bemutatkozás, megmutattuk az üzletet, és kaptunk tőlük egyedi szerződést. Sok francia márkánk van, vannak amerikai, japán és angol termékek.

JTL: A nagy márkák amerikaiak, de sok kis márkával találkoztunk most az expón, amelyek közül sok francia is volt.

Feltételezem azért, mert ott fogynak a nők között ezek a termékek. Tudtok valamit ennek a szociológiai hátteréről? Öntudatra ébredtek a francia nők, vagy esetleg elhanyagolják őket?

DNF: Beszélgettem francia vásárlóval az üzletben, mesélte, hogy azt hallotta, a magyar nők mennyire felszabadultak szexuálisan. Mondtam neki, hogy én meg pont azt hallottam, hogy a francia nők azok, de ezt azonnal megcáfolta. Szóval arról nincsen pontos információink, miért pont a franciák közül kerül ki sok új márka.

Magyar termékek vannak?

DNF: Magyar vibrátor nincsen, a könyveink, a fehérneműk és magyar művészek alkotásai vannak az üzletben.

JTL: Magyar termékek a BDSM irányban (a kötözés-fegyelmezés, dominancia-alávetettség és szado-mazochizmus fogalmait vonja össze) vannak inkább, bőrdíszművesek készítik, de nálunk ezek nem jelennek meg. Itt a legtöbben az első terméküket veszik meg és nehezen nyitnak erre a világra. Ezért nálunk inkább egy bevezető, ismerkedő polc van a témában.

Milyen korosztályú vásárlóitok vannak? Harminc alattiak? Vagy harminc pluszosok?

JTL: Harminc felettiek. A fiatalabbak nem foglalkoznak ezzel, inkább a partnereket keresik, illetve nem biztos, hogy költenek 30 ezer forintot egy vibrátorra, inkább elmennek kétszer bulizni ebből az összegből.

Sok energiát fektettek a marketingbe?

JTL: Minimális a marketingbüdzsénk, de szerencsére egész jól megtalált bennünket a sajtó. A social mediában a mi területünk komoly korlátozás alá esik, ha sokat akarnánk költeni, akkor sem tudnánk, mert letiltják. Nálunk nagyon hangsúlyos a szexuális egészség és az edukáció, a kínálatunk is fele-fele, efelől fogalmazzuk meg a hirdetéseinket. A Google-ban nem tudunk versenyezni a nagy magyar piaci szereplőkkel. Szóval jól meg kell gondolni, mire költünk, folyamatosan keressük azt az utat, amivel elérjük az embereket.

DNF: Vannak együttműködéseink nőgyógyászokkal, dúlával, szexuálpszichológusokkal és fizioterapeutákkal is, ezek jól működnek, nyitottak vagyunk arra is, hogy megszólaljunk rendezvényeken.

Mi a legkelendőbb áru?

JTL: A nyuszi. A Szex és New York sorozatból ismerték meg az emberek ezt a fajta vibrátort. A legtöbb nő számára ez okozza a legjobb élményt, finom rezgése van, melegíthető, ami menopauzában nagyon fontos. Azért is szeretik ezeket, mert sokan nem tudják, mi az a terület, amelynek az izgatásával eljutnak a csúcsra, ez pedig segít ebben.

A Szex és New York sorozat tette népszerűvé a nyuszi elnevezésű vibrátort / Fotó: Lib Women's Store

És mi a legizgalmasabb?

DNF: Mindig a legújabbak. Ami nagyon izgalmas most az egy francia gépészmérnök lány által tervezett Bouche Bée: Ona. Azért érdekes ez a játék, mert egyrészt az orális szexet imitálja levegő stimulálással, másrészt külső vibrációval is kombinálható, amire eddig nem nagyon volt példa. Ez egy jó irány, nagyon jó a minősége és az ára is, egyébként Franciaországban több üzletláncban kapható. Nagyon örülök, hogy itthon elsők lehetünk a forgalmazásban. Ráadásul a tervező talált meg minket a közösségi médiában, egy poszt után.