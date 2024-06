Szinte biztosan behúzza a kéziféket az MNB, a kérdés csak az, hogy mekkorát ránt rajta

Akár be is fejezheti az idei kamatvágásokat most kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a legutóbbi kamatdöntése óta ismét kaotikusabb helyzetbe találta magát. A forint elmúlt hetekben látott gyengülése és a FED tétovázása miatt a jegybank mozgástere vészesen beszűkült elemzők szerint.

2024.06.18. 05:58 | Szerző: Járdi Roland

Kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely egy hónap után tovább faraghatja az alapkamatot. Májusban még szokatlanul nyugodt körülmények között hozhatott döntést a jegybank, az akkori 50 bázispontos vágással 7 százalékra mérsékelte az irányadó rátát. Ezúttal egy turbulensebb időszakon vagyunk túl, ami vélhetően meg fog jelenni az MNB mostani döntésében. Fotó: Kallus György / Világgazdaság A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértők szerint 25 és 50 bázispontos kamatcsökkentés között mérlegelhet a monetáris tanács, ám a nagyobb valószínűsége egy kisebb vágásnak van. El tudom képzelni, hogy 50-nel csökkenti a jegybank az alapkamatot, de az szerintem most merész lenne – mondta lapunknak a kamatdöntés előtt Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, aki szerint leginkább a forint elmúlt hetekben látott mozgása miatt dönthet így a monetáris tanács. Bár a kamatdöntést megelőző napon éppen eltávolodott a 400-a szinttől, az elmúlt egy hónapban jelentősen gyengült az árfolyam: az euróval szemben a korábbi 385-ről 395-ig,

míg a dollárral szemben 355-ről egészen 369-370-es jegyzésig. Az elemző szerint a gyengülés már korábban elkezdődött, de a fő hajtóerőt az Európai Bíróság múlt heti ítélete jelentette, amelyben megállapította, hogy hazánk az uniós irányelveket megszegve járt el az illegális bevándorlókkal szemben, emiatt 80 milliárd forint kártérítésre kötelezte Magyarországot, előtte pedig főleg globális okai voltak. Az amerikai makroadatok, és a FED kamatdöntési várakozásai miatt sokáig együtt gyengültünk a zlotyval. Török Zoltán szerint makrogazdasági oldalról radikálisan semmi változott, az év első negyedévét tekintve az ipar és a beruházások nagyon gyatra számokat produkáltak. Bár egy adat nem adat, de az áprilisi számok már adhatnak reményt, hogy ezen az időszakon túl vagyunk. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy az inflációs kilátások hogyan alakulnak, itt ugyanis a szolgáltatási még mindig nagyon aggasztó, ahogy a költségvetési egyensúly helyreállítása is vélhetően további kormányzati beavatkozást igényel majd. Lehet, hogy be is fejezi a kamatcsökkentéseket az MNB most kedden Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője ugyancsak 25 bázispontos kamatcsökkentést vár most júniusban. Hogy ezt követően mi fog történni, senki nem tudja. Egyetlenegy dolgot mondott a jegybank: az év végi 6 százalék alatti kamatvárakozások extrémek – hívta fel rá a figyelmet, épp ezért lesz fontos a jegybank és Virág Barnabás megszokott tájékoztatása, ami látva a forint árfolyamát, az elemző szerint továbbra is szigorú hangvételű marad. Másrészről a jegybank eddig következetesen azt kommunikálta, hogy a júniusi 6,5 és 7 százalék közötti kamatvárakozások megalapozottak, tehát egy kisebb vágással is elérheti most ezt a szintet. Az elemző nem tartja kizártnak, hogy egy 25 bázispontos csökkentéssel be is fejezi a kamatvágásokat idén a Magyar Nemzeti Bank. Szerinte ugyanis még mindig túl sok az inflációs kockázat. Épp ezért is lesz kiemelt jelentősége a júniusi inflációs jelentésnek, amelyet a héten közölt az MNB és amely után további iránymutatást adhat a jövőre nézve. Virovácz emlékeztetett, hogy a márciusi jelentésben még 4,9 százalék volt az inflációs prognózis, amely végül 4 százalék volt májusban, emiatt arra számít, hogy az inflációs előrejelzést lejjebb hozzák az eddig 3,5-5 százalékról 3,5-4,5 százalékra. Ami a GDP-t illeti, nem látja az elemző, hogy bármi érdemben módosulna, 2025-re pedig főleg nem. Az EKB belekezdett a kamatcsökkentésbe, a FED a nagy kérdés Az ING Bank közgazdásza szerint indokolt az óvatosság, a divergencia jelen van, miközben az EKB már vágott, a FED még nem, és nem is úgy tűnik, hogy nagyon sietnének. Ugyan hivatalosan benne van a várakozásokban a három kamatcsökkentés, mivel az amerikai gazdaság várhatóan be fog gyengülni a következő hónapokban, az elemző azonban nagyon meglepődne ha ez a három kamatvágás összejönne. Szerinte a legnagyobb valószínűsége a kettő kamatvágásnak van.