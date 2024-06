Törökországi nyaralás: a gyerekes családok paradicsoma

Törökország a tavaly nyári szezontól elfogadja a magyar állampolgárok személyi igazolványát is az országba való belépéshez, amit sokan örömmel üdvözöltek és aminek hatására már a 2023-as nyári szezonban is jelentős növekedést tapasztaltak a török csomagajánlatok iránt a Kartago Torursnál is, ahol 2024-re emiatt további kapacitás és kínálat bővítéssel készültek – tájékoztatta a Világgazdaságot Bocsák Zsófia, a Kartago Tours Zrt. cégvezetője.

Törökországi nyaralás gyerekparadicsom tengerparti szállodákban/ Fotó: Shutterstock

Charterjáratok a török Riviérára nem csak Budapestről

Egyre több országba lehet Debrecenből és újabban Pécsről is elrepülni közvetlen járattal. A török Riviéra fővárosába, Antalyába a nyári főszezonban heti négy charterjáratot üzemeltet Budapestről és heti egyet Debrecenből a Kartago Tours és az IBUSZ is.

Az első charterlánc május közepén elindult, mindkét járat telt házas volt

– tudtuk meg Termes Nórától, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatójától.

Hozzátette:

Debrecenből Törökországon kívül két görög szigetre is el lehet az IBUSZ közvetlen charterjáratain jutni.

A Kartago Tours ugyanekkor törökországi nyári kínálatát egy, a magyar piacon egyelőre exkluzív ajánlattal Kusadasiba és környékére indított szombatonként közlekedő budapesti járattal bővítette idén.

Törökország nyaralás szempontjából az egyik legjobb ár-érték arányú választás most /Fotó: Shutterstock

A törökországi nyaralást tervezőkért az utazási irodák a különleges helyszínek mellett a menetrendekkel is versenyeznek. Az IBUSZ járata például reggel indul és délután érkezik, vagy délután indul és este érkezik, így teljes hetet biztosít a nyaralásra időveszteség nélkül.

A főszezoni érdeklődés olyan intenzív Törökország iránt, hogy az IBUSZ már a Wizzair szombati Budapest–Antalya járatán jelentős mennyiségű úgynevezett „block seat” kapacitásra szerződött.

Gyerekparadicsom a törökországi nyárban

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudjuk, hogy

a családok számára rendkívül fontos, hogy a gyerekeknek is legyenek szórakozási lehetőségeik a nyaralás alatt

– mondta Bocsák Zsófia, aki a Kartago Tours 2024-es nyári szezonra beharangozott klubhoteleket és magyar nyelvű gyermekanimációt biztosító kínálatára hívta fel a figyelmet.

A programok mellett a szálláskínálat bővítése is szerves részét képezi a piaci versenynek, mint a Kartago cégvezetője hangsúlyozta, mindenhol újabb szálláspartnerekkel állapodnak meg, hogy mindenki megtalálja a hozzá legjobban illő ajánlatot az egyszerűtől a különlegesig, az egyedül utazótól a családosokig. Kiemelten kezeli a cég a DERTOUR Hotels & Resorts saját márkás szállodáit (Sentido, Aldiana, Calimera és COOEE márkák), és a régi hotelpartnereket is, akikhez a törzsutasaik közül ragaszkodnak sokan.

A török Riviérán a szállodák jelentős része családbarát és a gyermekekkel érkező vendégekre építik a nyári iskolai szünet idején magyar nyelven is biztosított animációjukat és egyéb szolgáltatásaikat.

Emelett az IBUSZ a legújabb trendeknek megfelelően a megnövekedett igények kielégítése miatt a teljes kikapcsolódásra, regenerálódásra, töltődésre vágyó, gyermek nélkül utazó párokra, baráti vagy céges csoportokra is sikeresen fókuszál az olyan 5 csillagos, minden luxusigényt kielégítő hotelkínálatával, ahol a minimális életkor 16–18 év – jegyezte meg Termes Nóra.

Mindent visz az all inclusive nyaralás: tömegesen repülnek török és görög nyaralóhelyekre a magyarok Újra Törökország vezeti a repülős nyaralások toplistáját, miután a hatalmas tengerparti szállodai kapacitással és verhetetlen all inclusive ajánlatokkal sikeresen vették célba a magyarokat is. Tavaly először repült több magyar nyaralni a török tengerpartokra, mint a görög szigetekre. Óriási változás, hogy már nem konzervekkel felpakolva indul nyaralni a magyarok többsége. Összegyűjtöttük a nyári slágereket.

Érdekesség, hogy nemcsak a felnőtteknek fontos a gyerekek nélkül töltött, egymásra figyelős idő, de a gyerekek is igényelnek hasonlót. A Kartago idén ezért új szolgáltatással rukkolt elő, amit három ország négy szállodájában – a török Riviérán, Egyiptomban és Tunéziában – kínál. Mint azt Bocsák Zsófia elmondta, a gyerekes programok között szerepelnek a szülők nélküli reggelik és vacsorák, ahol a gyerekek a kortársaik társaságát élvezhetik, míg a szülők nyugodtan eltölthetnek egy étkezést kettesben vagy barátaik társaságában.

A rendkívül népszerű törökországi all inclusive ellátáshoz medencéket, strandokat és a legtöbb szállodában vízi csúszdákat is igénybe vehetnek a vendégek.

A főszezoni helyek hamar beteltek

Idén az előfoglalási akció keretében legintenzívebb keresletnövekedést a török Riviéra ötcsillagos, luxuskategóriás szállodái iránt tapasztaltak az IBUSZ-nál, amely a 2023-as évi friss mérlegadatok alapján a második legnagyobb árbevételű utazási iroda lett a hazai turisztikai piacon és viszonteladó partnereinél.

A főszezoni helyek hamar beteltek, mert közismert, hogy

ár-érték arányban még mindig verhetetlen Törökország

– fogalmazott a hálózati és marketingigazgató.

A mediterrán térség üdülőterületei között ilyen magas kategóriás hotelek leginkább itt vannak, vagy más országok hasonló ötcsillagos luxusszállodáihoz képest jelentősen kedvezőbb áron foglalhatók.

A Kartago Tours cégvezetője szerint az előfoglalási szezonban foglalókat már nagyon nehéz tipikus kategóriákba osztani. Vannak, akik célirányosan le akarnak csapni olyan szobatípusokra, szolgáltatási csomagokra, amelyek gyorsan fogynak, később kevésbé, a last minute időszakban pedig egyáltalán nem elérhetők már.

Magyar nyelvű animátorok várják a legkisebbeket a török Riviéra szállodáiban / Fotó: Shutterstock

Ugyanakkor a magyar piacon is elkezdődött az az átrendeződés, amit a régió többi országában már korábban tapasztaltak, hogy az utasok nem hagyják utolsó pillanatra a nyaralásukkal kapcsolatos döntést, mert a last minute ajánlatok egyre nagyobb kompromisszumokat kívánnak meg az utazóktól. Egyre inkább az előszezoni ajánlatokat használják ki az élelmesek, azt,

amikor a szálláspartnerek a legnagyobb kedvezményeket biztosítják,

amikor még vannak szabad helyek a legnépszerűbb szállodákban, tengerpartokon

és amikor sokkal rugalmasabbak a lemondási feltételek is.

A Kartago anyacége, a német DERTOUR Group információi alapján Németországban egyáltalán nem ritka, hogy valaki lefoglalja a jövő nyári utazását rögtön akkor, amint hazaért az aktuális nyaralásából. Mostanában kezdtünk mi is ebbe az irányba indulni a magyar cégvezető szerint.

A tömeges előfoglalási kedvezmények január-február hónapban a legmagasabbak,

a szállodai partnerek ekkor hagyományosan nagy kedvezményeket nyújtanak a korán foglaló utasoknak, így az utazásszervezők is nagyon kedvező szinten tudják tartani a csomagajánlatokat.

Aki csak most határozza el magát, hogy utazna, annak sincs oka elkeseredni: mindig vannak hotelek, ahol néhány napos vagy hetes akciókat dobnak be a nyár bizonyos időszakaira. Ezekről az akciókról viszonylag könnyű tudomást szerezni a hírlevelekből, kirakati plakátokról, vagy az utazási irodai tanácsadóktól.