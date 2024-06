Magyar uniós elnökség: íme, hol várhatók komoly sikerek és mely viták húzódhatnak el

Magyarország júliustól induló soros elnöksége idején előrelépés történhet Románia és Bulgária teljes jogú schengeni tagsága ügyében, illetve az agrárium területén is várhatók eredmények – erről beszélt a Világgazdaságnak Becsey Zsolt volt külgazdaságért felelős államtitkár, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Szerinte az uniós elnökségünk alatt a védelmi ipar kiépítésében is várhatók fejlemények, az európai uniós hadsereg felállítása és a bővítési politika ugyanakkor rendkívül megosztó, hosszas viták előtt álló kérdés, ráadásul a választások utáni "béna kacsa" helyzetben. Az illegális migráció terén meglepő, de nem is olyan nagy a szakadék az álláspontok között – hangsúlyozta.