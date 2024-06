Utazómajom: már nem volt szerződésük a csődbe ment utazási irodával

Múlt hétfőn, azaz egy hete közleményt tettek ki a Facebook- és Instagram-oldalukon arról, hogy szerződést bontottak a náluk is hirdető Beontrips utazási irodával, miután több utasuk jelezte, hogy nem utaztatta el őket a társaság – közölte a sajtóban megjelenteket cáfolva Tóth Ákos, az Utazómajom alapító tulajdonosa és ügyvezető igazgatója a Világgazdaság érdeklődésére.

Elhatárolódik a csődbe ment Beontrips irodától az Utazómajom / Fotó: LinkedIn

Mint arról a hét végén beszámoltunk, a Beontrips Kft. felfüggesztette utazásszervezői tevékenységét, Budapest Főváros Kormányhivatala pedig törölte az utazásszervező és -közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásokról vezetett hatósági nyilvántartásból – szúrta ki az utazási iroda közleményét a Turizmus.com.

A sajtóban ma már az Utazómajom partnereként hivatkoztak a csőbe ment irodára, aminek utánajártunk.

Megkeresésünkre az Utazómajom ügyvezetője közölte, hogy a közösségi oldalaikon sztoriban, azaz 24 órás eltűnő üzenetben közzétett információt a szerződésbontásról immár az Utazómajom oldalán is megjelentetik.

A Beontrips Kft.-vel az Utazómajom kizárólag hirdetői viszonyban állt, épp a tapasztalatlan utasok miatt, akik utazási irodai hátteret igényeltek az utazásuk megszervezéséhez.

Miután a Beontrips nem adott megnyugtató választ az Utazómajom megkeresésére az utaspanaszok miatt, ezért az azonnali szerződésbontás mellett döntöttek.

Tóth Ákos hangsúlyozta, semmilyen formában nem szeretné, hogy összemossák cége és a fizetésképtelen iroda nevét, hiszen nem tartozik felelősséggel az iroda tevékenysége iránt.

Az Utazómajom oldalán több utazási iroda is hirdet, velük kapcsolatban sincs sem jogi, sem büntetőjogi felelősségük, de ha bárkivel kapcsolatban probléma merül fel, intézkednek, mint megtették most is.

A Beontrips a szerződésbontás után jelentett fizetésképtelenséget.

Az Utazómajom utazásközvetítői tevékenységet eddig sem végzett, nincsrá jogosultsága, vagyis saját utasai sincsenek.