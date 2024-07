A robbanástól a nyugalomig: így alakul az ingatlanpiac az egyetemi városokban a ponthatárok kihirdetése után

Szegeden már a ponthatárok kihirdetése előtt növekvő mozgolódás volt tapasztalható a város bérelhető lakásai körül. Az a tény, hogy nagyon kevés a kollégiumi férőhely Szegeden, a lakásbérlés felé tereli a diákokat – mondta Szil Gabriella, a Belvárosi Ingatlaniroda vezetője. Az előző években sok szülő vásárolt lakást egyetemista gyerekének, az idén a vásárlási kedv csökkent, inkább a bérelhető lakásokat keresik. Ezeknek azonban megemelkedett a bérleti díjuk, 20-25 százalékkal kell ma többet fizetni egy szegedi lakás bérléséért havonta, mint tavaly. A magyar családok elsősorban az olcsóbb, maximum 140 ezer forintért bérelhető, ingatlanokat keresik. Ezzel szemben a megyeszékhelyen nagy számban tanuló külföldi diákok magasabb árat is hajlandók kifizetni. Igaz, a külföldi diákok csak a belső körúton belüli vagyis az egyetem épületéhez közel lévő ingatlanokat veszik ki, azokat azonban sokszor látatlanban, pontosabban egy videó alapján. A GDN szegedi irodájában a piac robbanását várják, felkészültek a rohamra.

Irány az albérlet, a ponthatárok kihirdetése az egyes városokban másként befolyásolja az albérletpiacot / Fotó: Pesti Tamás

Kaposváron és Szombathelyen nyugodt az albérletpiac

Kaposváron nem hoz komoly mozgást a diákok megjelenése – mondta Zsobrák Zita, a Kaposingatlan értékesítési vezetője. Ennek az az oka, hogy a kaposvári egyetemi campus képes felszívni az ide tanulni érkező fiatalokat, kevesen bérelnek vagy vásárolnak kizárólag azért, mert itt fognak tanulni.

Szombathelyen sem a diákok pörgetik a bérelhető lakások piacát, elsősorban a vendégmunkások keresnek a városban lakhatási lehetőséget. A felsőoktatási hallgatók egy kis része megjelenik ugyan a szombathelyi Home & Feeling irodában, de ők inkább megvásárolható ingatlant keresnek – magyarázta Gombos Ernő, a szombathelyi GDN iroda tulajdonosa.

A debreceni piacot nem a ponthatárok kihirdetése mozgatja

Debrecen ingatlanpiacát alaposan átrajzolta az ipari létesítmények fejlesztése. A városba dolgozni érkezők megfelelő lakhatást igényelnek, ugyanakkor a városban korlátozták a munkásszállók létesítését, ezért a többség a bérelhető lakások között keresgél. Vagyis a felsőoktatási hallgatók megjelenése előtt is élénk az ingatlanpiacnak ez a része, emelve a bérleti díjakat.

Debrecenben egyértelműen keresleti piac van, ennek megfelelően az árak is magasabbak, mint például Szegeden: 180 és 230 ezer forint között vannak kiadó lakások

– ismertette Préda Dávid, a PREDA SIP Ingatlaniroda tulajdonosa. A növekvő igények miatt terveik között szerepel, hogy üzemeltetést is vállalnak majd, hiszen azt tapasztalják, hogy a jó kondíciókkal rendelkező ingatlanok meghirdetés nélkül is nagyon gyorsan kiadhatók. Szeretnének a bérlőknek is segíteni, mert azt tapasztalják, hogy sokan, főként a fiatalok, nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jogaik vannak bérlőként. A debreceni szakértő kiemelte, hogy gyakran átadás-átvételi jegyzőkönyv sem készül, az egy éven belül kiköltözőknek pedig gyakran akkor sem adják vissza a kauciót, ha vigyáztak a lakásra.