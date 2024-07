Állatorvostudományi Egyetem: mesterséges intelligencia is segítené az oktatást

A következő hónapokban három helyszínen, több ezer digitális eszközzel összesen 45 okostantermet építenek ki az Állatorvostudományi Egyetemen. Az európai szinten is egyedülálló korszerűsítéssel 45 prezentációs térben 13 gyártó 1842 eszközét alakítják komplex, hallgatóközpontú rendszerré. A mintegy 1,089 milliárd forint értékű beruházás célja, hogy új utat nyisson az egyetem számára.

A jövőben újabb fejlesztéseket tervez a nagy múltú intézmény / Fotó: Állatorvostudományi Egyetem

Mit nyer a fejlesztéssel az Állatorvostudományi Egyetem?

Miként a Világgazdaság is megírta, az új eszközpark a hallgatók számára egyszerűsíti a tananyag elsajátítását, gyorsan hozzáférhetővé teszi a tudásbázist, és gördülékeny kapcsolattartást eredményezhet oktatói és hallgatói oldalon is, nem utolsósorban pedig megkönnyíti majd a tudományos és kutatói tevékenységgel járó feladatokat. Az új audiovizuális rendszer amellett, hogy erősíti a hallgatók és az egyetemi munkatársak digitális kompetenciáit, látványos és inspiráló eszközökkel megújítja az egyetemen hagyományosan magas színvonalú jelenléti oktatást.

„Ez egy óriási ugrás az egyetem számára, hiszen az összes olyan térben, ahol elméleti, gyakorlati vagy szeminárium jellegű kis csoportos oktatás folyik, a fejlesztés által a technika elérhetővé válik. Mint ismert,

a digitális oktatás területén nagyon gyors a fejlődés, ezért a terv az, hogy ha új lehetőségek kínálkoznak, akkor a már meglévő alapokra építve továbbfejlesszük a rendszert

– mondta Ózsvári László, az Állatorvostudományi Egyetem oktatási rektorhelyettese. Egyelőre a jelenlegi korszerűsítésre koncentrálnak, amely legkésőbb jövő tavaszra fejeződhet be, valamint arra, hogy a diákok és az oktatók is készség szinten tudják használni az eszközöket, azok valamennyi funkcióját.

További fejlesztések a mesterséges intelligencia irányába

A rektorhelyettes szerint a mesterséges intelligencia (MI) használata számos módon segítheti, könnyítheti az oktatást, így ebben komoly lehetőséget látnak a közeljövőre nézve. Előnyei mellett azonban úgy véli, veszélyei is vannak, elég csak arra gondolni, hogy a hallgatók írásbeli vizsgák esetében akár vissza is élhetnek a mesterséges intelligenciával. Szerinte éppen ezért az MI használatát nagyon megfontoltan lehet beilleszteni az oktatásba. Ezen dolgoznak most – jelezte Ózsvári László.