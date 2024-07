Amerikai kiképzésen vett részt a két magyar űrhajós

A jelenleg egyik legizgalmasabb és hatalmas lehetőséget jelentő, űriparhoz kapcsolódó Bosch-fejlesztés a Soundsee, amely a Nemzetközi Űrállomás berendezései által kibocsátott zajokat elemzi, és a mesterséges intelligencia segítségével kiszűri a hibás vagy a meghibásodáshoz közel járó eszközöket.

Ehető űrnövények, sugárvédelem, űrorvoslás – ebben is segíthet a magyar űrküldetés

Az űrkutatás története során több olyan termék is született, amely az életminőségünk javítását segítette elő, ilyen volt a karcmentes lencse, vagy a vezeték nélküli fülhallgató. A különböző speciális bevonatok, valamint a miniatürizálás területén is hatalmas fejlődés történt, hiszen az űrutazások során a magas költségek miatt fontos szempont a lehető legkisebb méret és a minimális súly. A Nemzetközi Űrállomás két speciális jellemzője egyedülálló a tudomány számára: ezek a mikrogravitáció és a kozmikus sugárzás, így a magyar kutatások és eszközök is ebben az egyedi környezetben vizsgáznak majd.

A Hunor-program öt alapkísérlet köré épül:

gyógyszereket tesztelnek,

feljut az űrbe egy speciális, holdkőzetet szimuláló anyag,

űrorvoslási kutatás zajlik majd,

mérik az űrhajós egészségügyi paramétereit, vizsgálva a szervezet reakcióit, itt fontos szerep jut a sugárzás mérésére,

olyan, minden részében ehető növény kifejlesztése is cél, amely kibírja az űrben tapasztalható extrém körülményeket is.

„Magyarország nagyhatalomnak számít dózismérés szempontjából. Farkas Bertalan vitte fel 1980-ban a híres Pille dózismérőt, amelynek továbbfejlesztett verziója a mai napig alapműszernek számít a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén” – emlékeztet Kapu Tibor a Bosch podcastjában.

Extrém terhelést kaptak az űrhajósok a Gripen-teszttől az alvás- és ételmegvonásig

A magyar űrhajósok többlépcsős kiválasztása során több körben is vizsgálták a jelentkezők kognitív képességeit, térlátását és memóriáját. Átfogó pszichológiai, majdnem minden részletre kiterjedő orvosi vizsgálatsorozaton kellett részt venniük. Akik mindezen túljutottak, azoknak következett a Gripen-repülés. Ennek során azt vizsgálták, hogy a szervezetük hogyan reagál a nagy gyorsulásra. Ezt követték az alvás- és ételmegvonással járó, a külvilágtól teljesen elzárt körülmények közötti tesztek, majd a kiképzés az USA-ban.