Áramfogyasztási rekordokat döntött a brutális hőség

Megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári rendszerterhelési csúcs hétfőn – közölte kedden a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. A tájékoztatás szerint a rendszerterhelés csúcsértéke 6951 megawatt volt hétfőn a 19.45 és 20.00 óra közötti időszakban. Ez az érték 50 megawattal nagyobb, mint a július 10-én, szerdán regisztrált 6901 megawatt, amit 30,3 Celsius-fok napi átlaghőmérséklet mellett mértek.

Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord hétfőn / Fotó: Róka László / MTI

Az eddig mért legmagasabb nyári rendszerterhelési értéket 2021. június 24-én regisztrálta a Mavir, 6940 megawattot, ennél 11 megawattal magasabb a hétfői érték.

Az időjárási előrejelzés alapján nem zárható ki, hogy a héten még újra megdől a csúcs.

Nyáron, tartós összefüggő kánikula esetén inkább az esti órákra jellemzők a terhelési csúcsok, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek. A 27 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet felett minden további 1 fok emelkedés legalább 100-200 megawattos nagyságrendben emelheti meg a napi rendszerterhelést, és ezáltal a napi csúcsértéket is. A magyar villamosenergia-rendszerben a szükséges tartalékkapacitások rendelkezésre állnak – emelte ki a Mavir.

A magyarországi villamosenergia-rendszer valaha mért legnagyobb terhelése 7441 megawatt volt, amit 2024. január 22-én regisztráltak.