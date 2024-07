Aratás: kevés a malmi minőségű búza, elúszik a nyereség

A MOSZ-nál figyelik a régiós árakat is, és továbbra is azt tapasztalják, hogy – a két héttel ezelőtti adatok szerint – a magyarországi búzaár tonnánként 2-5 ezer forinttal marad el a lengyelországitól. Az árcsökkenés ugyanakkor nem csak magyar jelenség, a párizsi gabonatőzsde, a Matif árai is „csörgedeznek lefelé”, de továbbra is nagyobb a különbség a magyar árakhoz képest, mint amennyit a szállítási költségek indokolnának.