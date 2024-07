Az aszály eléget tízmilliárdokat a kukoricaföldeken

A MOSZ-hoz érkező beszámolók szerint van olyan vármegye, ahol már a terméskötődés is megtörtént, ott viszont most az a probléma, hogy a talajból nem tud se nedvességet, se tápanyagot felvenni a növény, így a szemek sem tudnak fejlődni a csövön. A szakmabeliek megosztottak abban, hogy menthető-e még a termés. Csősz Tibor szerint az egyes országrészek más helyzetben vannak: az Alföldön például azt mondják a gazdálkodók, hogy ezen a héten már mindenképpen kellene számottevő csapadék, de például Veszprém vármegyéből néhány napja még jó állapotú kukoricaállományokról számoltak be. A met.hu aszálytérképén az látszik, hogy az északi és nyugati, főként határ menti részeken jobb a helyzet, máshol viszont súlyos a szárazság.

Ráadásul a 2022-eshez hasonlóan idén is légköri aszály is sújtja a szántóföldi növénytermesztőket, nincs pára, amit pedig a növények hasznosítani tudnának, enyhítve az aszálytüneteket. A két évvel ezelőtti, „történelmi” jelzővel illetett szárazsághoz képest most az különbséget jelent, hogy akkor a búzahozamokat is jelentősen csökkentette az aszály: akkor 4,45 tonna volt a hektáronkénti hozam, az idén pedig a búzatermő-terület 76 százalékának learatása után 5,74 tonnát mértek. Ezzel együtt is kérdés, hogy a költségeket fedezi-e a bevétel, különösen úgy, hogy alacsony a piacon keresettebb, jó minőségű búza ára.