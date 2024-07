Balatoni főszezon: rugalmas árazással és szurkolói zónákkal robbant be a nyár

A Balaton igazi sportrégióvá nőtte ki magát, a szurkolóhelyek iránt is nagy az érdeklődés, a vendéglátóhelyek jól kihasználják a nyári sporteseményekben rejlő lehetőséget – fogalmazott Fekete Tamás.

A kerékpározásra nem a kánikula a legjobb idő, de a KK400, a Balatonnál és környékén kijelölt 400 kilométernyi, 12 szakaszra osztott kalandkörre is egyre többen regisztrálnak, és tekerik részben vagy egészben végig a szakaszokat.

Kockázatos a last minute

Az országbérlettel sok diák és sok felnőtt vendég is várható rendszeresen, rövidebb időszakokra megforduló vendégként a Balatonnál,

a helyi vendéglátók egyes helyeken máris megtapasztalták az olcsó közlekedési lehetőség pozitív hatását – tudtuk meg.

Június utolsó hétvégéjén a strandidő nemcsak a lángos és fagylaltárusok forgalmát növelte meg, hanem a könyvesboltos és lottóárus vállalkozó is remek bevételről számolt be – mondta a helyi turisztikai szövetség vezetője.

Ugyanakkor a nemcsak hétvégézni, hanem egyhetes nyaralást tervezőknek nem érdemes az utolsó pillanatra hagyniuk a szállásfoglalást,

a főszezonban megnövekvő kereslet idején magasabb árakkal lehet találkozni.

A balatoni szállásadók is dinamikus árazással dolgoznak, viszont aki időben foglal, és hosszabb időre, a szállásadóval még egyedi árban is meg tud állapodni. A szolgáltatások igénybevételénél a költségek csökkentését a SZÉP-kártyákra feltöltött összegekkel is lehet, sőt érdemes is minimalizálni.