Ezért nem adómentes a borravaló a gyakorlatban

Orbán Viktor miniszterelnök mai Kossuth Rádiónak adott interjújában kifejtette: a kormány szándéka az, hogy a borravaló adómentes legyen, ugyanis ez a gyakorlatban jelenleg nem érvényesül. A technikai problémák, illetve a jogszabályi környezet ma akadályozza azt, hogy a borravaló a gyakorlatban is adómentessé váljon.

Ha ez megvalósulna, az érdemi segítséget jelentene a magyar gazdaság húzóágazatát jelentő turizmusnak és vendéglátásnak, amely a GDP mintegy 10 százalékát biztosítja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer embernek biztosít megélhetést. Az adómentes borravaló gyakorlati megvalósulásának jelenleg két alapvető akadálya van.

Egyrészt fennáll egy technikai akadály, ugyanis a bankkártyás fizetés esetén a leolvasó banki terminál (POS terminál) nem képes a borravalót szétválasztani a számla egyéb összegétől és külön gyűjteni a foglalkoztatottak számára.

Másrészt fennáll egy adószabályozási akadály is, hiszen amennyiben a beérkezett borravalóról utólag a munkáltató rendelkezik és az alkalmazottak között szétosztja, úgy az nem adómentes, hanem a béreket terhelő szabályok szerint adó- és járulékköteles.

Mindebből következően jelenleg az esetek többségében csak akkor adómentes a borravaló, ha azt a vendégek közvetlenül a pincéreknek, felszolgálóknak adják oda készpénzben.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Viktor ezúttal is interjút adott a Kossuth rádiónak péntek reggel. A kormányfő azt mondta, hogy Trump gazdaságpolitikájában figyelemreméltó a borravaló megadóztatásának eltörlése. „Szerintem ez rendkívül figyelemreméltó, Magyarországon sem látom szükségét annak, hogy a borravalót megadóztassuk” – kommentálta a republikánus elnökjelölt tervezett intézkedését.

Hozzátette, reméli, hogy kapnak még jó impulzusokat tőle, már csak azért is, mert Trump gazdasági programja is versenyképesség- és iparfókuszú. „Nem csak mi adunk, hanem kapunk is sikeres recepteket és gondolatokat. Ilyen, hogy ne legyen adó a borravalón.”

De lesz még, mert találtam több hasonlót a programjában.

„Elég alaposan beszéltünk egymással, nagyon szurkolunk a sikeréért.” Orbán Viktor azzal zárta ezt a gondolatmenetet, hogy egy nagyon hosszú négy év után, ami inkább negyvennek tűnt, magyarbarát elnöke lehet az Egyesült Államoknak. „Néha lehetne nekünk is igazán szerencsénk.”