Megindokolta a Budapest Airport, hogy mik az okai az állandó késéseknek

A sorozatos állandó késéseket nem a budapesti reptér rekord-utasforgalma okozza, annak kezelésére prognózisaik alapján előre felkészültek – így reagált a Budapest Airport Zrt. a hétfő délután megjelent cikkünkre, amelyben azt írtuk, hogy azért omlott össze Ferihegy, mert júniusban soha nem látott rekord-utasforgalmat bonyolított le.

Fotó: Shutterstock

Hozzátették, a késéseket Európa-szerte tapasztalni lehet, a budapesti helyzet hátterében pedig a következő körülmények együttese áll:

Az európai légtér drasztikusan zsúfolt, amit a szomszédunkban zajló háború csak tovább nehezít. A gépek többsége nem repülhet át Ukrajna és Oroszország felett, így kitérő útvonalon, a magyar légteret használva közlekednek.

– indokolt a reptér, hozzátéve, mindeközben a teljes kontinensen elindult a szokásos nyári utazási csúcsszezon, amikor eleve megnövekszik a légiforgalom, továbbá a foci-Eb és a párizsi olimpia is nehezíti a helyzetet, a megszokottnál is sokkal több a repülőgép Európa felett. Mindezekre rakódik rá az időjárás: amikor zivatarlánc alakul ki, a menetrend szerinti közlekedés tovább sérül.

Hangsúlyozták azt is, hogy repülőtér nem „omlott össze”, működése folyamatos.

„A Budapest Airport sajtóközleményéből megtudhatják, hogy a vállalat mit tesz a repülőtéren várakozó utasok segítése érdekében, valamint a légi közlekedés szereplőinek felelősségi köreiről, az utaskezelési folyamatban betöltött feladatairól is tájékozódhatnak” – írták a levelükben.

Ahogy korábban írtuk, az elmúlt hetekben egészen extrém esetekről is beszámolt a sajtó, gyakorlatilag általánossá váltak a sorozatos késések:

Július elsején a Wizz Air Budapest–Lárnaka járata csak 6 órás késéssel indult, ám többen így is lekésték a gépet, miután a légitársaság korábban azt közölte, hogy csak 23:10-kor fog felszállni, ám végül egy órával korábban elindult.

Egy szintén Wizz Air-repülőgép utasai pedig több mint harminc óra várakozás után indulhattak el Budapestről Szicíliába.

A késések olyan mértéket értek el, hogy a kormány figyelmét is felkeltették. A július elsejei héten két kormányülés is zajlott, mindkettőn téma volt a helyzet kezelése, sőt Orbán Viktor miniszterelnök még a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában is beszélt róla. A kormányfő elsősorban az embertelen bánásmódot kifogásolta. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a légitársaságok felelősségét firtatta, szerinte kétharmad részben őket terheli a felelősség a késésekért, ezért meglebegtette, hogy súlyos büntetés várhat rájuk a jövőben.