Quacquarelli Symonds: díjazták a Corvinust, amiért komoly piaci értékű diplomát ad

A Quacquarelli Symonds, a világ egyik legnevesebb felsőoktatási minősítő szervezete a (QS)„Foglalkoztathatóság – teljesítményjavulás” kategóriában idén a Budapesti Corvinus Egyetemet díjazta. A méltatásban az áll: az egyetem jelentős lépéseket tett a végzettjei magas foglalkoztathatóságáért, olyan jövőbeli vezetőket nevelve, akik jelentős hatást gyakorolnak majd a saját szakterületükön. A díjat, amelyet a QS idei európai felsőoktatási konferenciáján adtak át, a Barcelonához közeli Sitgesben, Fehér Péter, a Corvinus nemzetközi vezetője vette át.

Fehér Péter, a Corvinus nemzetközi vezetője, középen, a díjátadón / Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

A Corvinus végzősei piacképes tudással bíró, motivált diplomások

Fehér Péter, a díjátó kapcsán úgy fogalmazott: a díj annak a közös erőfeszítésnek az eredménye, amiért az egyetem folyamatosan dolgozik, vagyis hogy a Corvinus piacképes tudással rendelkező, motivált, munkára és fejlődésre kész diplomás fiatalokat képezzen.

A munkaerőpiac igazolja, jó úton járunk: az Oktatási Hivatal adatai szerint a corvinusosok bérelőnye kiemelkedő, átlagban bruttó 207 ezer forinttal keresnek többet, mint az összes gazdasági képzésen kilenc éve alapdiplomát szerzettek átlaga, ezzel a corvinusosok bruttó átlagbére a legmagasabb az országban

– hívta fel a figyelmet a díj kapcsán Szántó Richárd, a Corvinus alapképzésekért felelős dékánja.

A mesterszakosokat szintén kiemelten értékelik

A kereseteket nézve, az látható, a mesterszakos diplomák közül szintén több szakkal is a Corvinuson végezve lehet a legtöbbet keresni, átlagosan akár mintegy 160-180 ezer forinttal többet, mint a hasonló más magyarországi mesterszakot végzettek.

Az Oktatási Hivatal legfrissebb, 2023-as adatai szerint egy kilenc éve a Corvinuson végzett pénzügyes bére átlagosan havi 1,1 millió forint.

A Corvinus végzőseinek kétharmada már a tanulmányainak ideje alatt munkába áll, friss corvinusos diplomával pedig kevesebb mint egy hónap alatt el lehet helyezkedni. Corvinusos gazdasági alapszakos végzettséggel akár 140%-os bért is lehet keresni egy átlagos gazdasági alapdiplomáshoz képest.

Azt, hogy Corvinus-diplomával valóban könnyű hamar jó állást találni, a Financial Times legfrissebb, 2023-as rangsora is tükrözi, ár-érték arány szempontjából a Corvinus vezetés és szervezés mesterszaka a 17. a világranglistán. Az értékelés arra is rámutatott, hogy az ezen a szakon végzettek 99 százaléka három hónapon belül elhelyezkedett, a 2020-ban diplomázottaknak pedig kétharmadával nőtt a keresetük a végzés utáni két-három évben.