A kibercsalók már nem csak a meglévő pénzünket lopják el, de hitelt is felvesznek a nevünkben

Az online hiteligényléses kibercsalások megelőzésére bocsátott ki vezetői körlevelet a hazai bankoknak és pénzügyi vállalkozásoknak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – derül ki a jegybank csütörtöki közleményéből.

Az adathalászok már kölcsönt is kérnek, ha sikerült a csalás (Fotó: Shutterstock)

Ezt várja a csalások megelőzése céljából a bankoktól az MNB

Az MNB szerint ugyanis egyre nagyobb problémát okoz, hogy egyes adathalászok azután, hogy megszerezték az ügyfelek internet- vagy mobilbanki azonosítóit, nem csak a bankszámlájukon lévő pénzt vették el, de még online személyi hitelt is igényeltek a nevükben, vagyis még jobban megkárosították őket.

Az MNB a piaci szereplőktől az eddigi intézkedéseken túl azt várja, hogy az ügyfelek a továbbiakban – saját döntésük, igényük alapján – tilthassák le a hiteligénylés online módon való benyújtásának, ügyintézésének lehetőségét az internet- vagy mobilbanki eszközeikről.

Saját biztonságuk érdekében pedig e korlátozást csak ők maguk személyesen vagy auditált hírközlő eszköz útján oldhatják fel és aktiválhatják újra.

Valós időben kellene észrevenni a csalást

Mindemellett a pénzügyi felügyelet azt is elvárja, hogy az érintett pénzügyi intézmények az online hiteligénylési folyamataikba építsék be a visszaélések valós idejű (haladéktalan) észleléséhez, megelőzéséhez, megakadályozásához, kezeléséhez szükséges védelmi mechanizmusokat, kontrollokat. Ha az online hiteligénylés kapcsán új informatikai rendszereket vezetnek be vagy cserélnek le, már a tervezéskor, illetve a bevezetés után is figyeljenek az ügyfelekkel szembeni esetleges visszaélési kísérletekre.

A közleményben a jegybank arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos feladat emellett, hogy a piaci szereplők kövessék nyomon az aktuális, az online hitelezéshez kötődő kibercsalási trendeket és rendszeresen elemezzék a saját ügyfeleiket érintő visszaéléseket. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat is be kell építeni a megelőzési folyamatokba.