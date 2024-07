Új ESG ajánlás előkészítését jelentette be az MNB

A Magyar Nemzeti Bank új ESG ajánlás előkészítését jelentette be a svájci Point Zero Fórumon. A háromnapos rendezvény célja a pénzügyi szolgáltatások technológiai és stratégiai fókuszú fejlődésének elősegítése. Kiemelt figyelem hárult a fenntarthatóságra is, hogy minél hamarabb sikeres startup-vállalkozások jöjjenek létre.