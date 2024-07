Ezzel az applikációval a betegek könnyebben juthatnak be az orvoshoz

Az EgészségAblak applikáció fejlesztésének célja, hogy a betegek könnyebben bejuthassanak az orvoshoz - jelentette ki a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára szombaton Balatonalmádiban, az Egészségpart szűrőpontja előtt. Molnár Karolina a közmédiának nyilatkozva kiemelte: minden olyan kezdeményezés fontos, amelynek eredményeként Magyarország egészségesebb lesz. Ezt szolgálják az Egészségpart "házhoz jövő" szűrővizsgálatai és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsai, valamint a digitalizáció is.

Ilyen digitális megoldásként beszélt a folyamatosan új funkciókkal bővülő EgészségAblak applikációról, amelyben idén nyáron a szűrővizsgálatok mellett az időpontfoglalás lehetősége is elérhetővé vált a járóbeteg-szakrendelésekre. A helyettes államtitkár jelezte: az országos egységes digitális időpontfoglaló rendszer bevezetése fokozatos, a szakrendelők folyamatosan csatlakoznak hozzá. A július elsejei bevezetés óta már több mint nyolcvan intézmény több ezer szakrendelésén érhetők el a szabad időpontok - ismertette Molnár Karolina.

Hozzátette: emellett működnek a hagyományos időpontfoglalási módok is, így továbbra is van lehetőség személyesen, telefonon vagy akár emailben is időpontot kérni az orvosokhoz a szakrendelésekre. Gondoltak azokra is, akiknek nincs okostelefonjuk, számukra az ország egész területéről hívható 1812-es egészségvonalon reggel 6 és este 10 óra között állnak rendelkezésre munkatársaik az időpontfoglalásra, így ők is tudnak előjegyzéseket fogadni a szakrendelőkbe - mondta.

Molnár Karolina közölte: az EgészségAblak applikáció ingyenesen letölthető az alkalmazásáruházakból, és már több mint hárommillió felhasználója van. Legkedveltebb funkciói a leletek, betegdokumentumok, receptek, illetve a háziorvos rendelési idejének megtekintése, továbbá a gyógyszertárkereső és a szűrővizsgálat menüpont.

Az applikáció használatához az ingyenes letöltés után csak egy TAJ-számra és az ügyfélkapus azonosításra van szükség - jelezte, arra biztatva mindenkit, hogy használja azt.

Kenesei-Kalló Andrea, az Egészségpart projektmenedzsere kiemelte: egészségügyi szűrő- és edukációs programjuk 2021-ben indult a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság szervezésében, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központjának szakmai támogatásával.