Felvételi 2024: meghosszabbítottak egy fontos határidőt, mutatjuk, melyiket

Következő fontos dátum: a ponthatárok kihirdetése

Július 24-én kerül pont az idei felsőoktatási felvételi végére: aznap tudják meg a felvételizők, felvették-e őket valamelyik magyar egyetemre. Miként a Világgazdaság is megírta, a felvételizők idén is nagy versenyre számíthatnak, miután 120 990 fő adta be a jelentkezését valamelyik hazai egyetem szeptemberben induló képzésére. A jelentkezők 67 százaléka alapképzésre, 20 százaléka mesterképzésre, 10 százaléka osztatlan szakokra, 3 százaléka pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezett.