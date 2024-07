Felvételi 2024: hamarosan kiderül, hogy kit tanulhatnak tovább

Utolsó fázisához érkezett az idei felsőoktatási felvételi eljárás: hamarosan kihirdetik a ponthatárokat. Szerda este 20 órakor közel 121 ezer felvételiző tudja meg, hogy felvették-e valamelyik magyar egyetem szeptemberben induló alap-, osztatlan- vagy mesterképzésére.

A ponthatárok várhatóan idén is magasak lesznek a legnépszerűbb szakokon / Fotó: Bencsik Ádám

Nehéz megjósolni, hogy alakulnak az idei ponthatárok

A ponthatárokat a kapacitásszám, a jelentkezők száma és a pontszáma is erősen befolyásolja, így nehéz előre pontosan megjósolni, hogy csökkennek, növekednek vagy éppenséggel stagnálnak-e az idei ponthatárok. Miként a Világgazdaság is megírta, feltehetően azokon a szakokon, egyetemeken, ahova a legtöbben jelentkeztek, most is nagy lesz a verseny. A 120 990 felvételiző 67 százaléka alapképzésre, 20 százaléka mesterképzésre, 10 százaléka osztatlan szakokra, 3 százaléka pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezett.

Melyik egyetemre jelentkeztek idén a legtöbben?

A legtöbb jelentkezőt,

összesen 17 080 főt idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vonzotta; amit a három legnagyobb vidéki egyetem követ.

a második legnépszerűbb felsőoktatási intézmény 9950 jelentkezővel a Debreceni Egyetem,

a harmadik a 8395 jelentkezőt vonzó Szegedi Tudományegyetem,

a negyedik pedig 7292 jelentkezővel a Pécsi Tudományegyetem.

az ötödik legnépszerűbb felsőoktatási intézmény a budapesti székhelyű Budapesti Gazdasági Egyetem lett 6729 jelentkezővel.

Hova volt a legnehezebb bejutni tavaly?

A pontok számítása változott idén, de az idei ponthatárok eredményeihez némi fogódzót adhatnak a 2023-as felvételi ponthatárai, ahol erre a 10 alap- és osztatlan képzésre volt a legnehezebb bejutni:

Corvinus, pénzügy és számvitel: 464 pont Corvinus, gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés: 461 pont Corvinus, alkalmazott közgazdaságtan: 459 pont Corvinus, gazdálkodási és menedzsment: 456 pont ELTE, pszichológia: 455 pont Corvinus, gazdaságinformatikus: 452 pont Corvinus, kommunikáció- és médiatudomány: 452 pont PPKE, pszichológia: 449 pont PTE, pszichológia: 449 pont ELTE, nemzetközi tanulmányok: 443

Különféle programok, koncertek várják országszerte a ponthatárra várókat

A várakozás gyötrő óráinak izgalmait idén is pontváró bulikkal igyekeznek enyhíteni a szervezők országszerte.

Debrecenben lesz a központi Pont Ott Parti, amely egy napra esik a Campus Fesztivál nyitórendezvényével. A ponthatárhúzás napján a debreceni Nagyerdő területén tartott fesztiválon olyan magyar és külföldi előadók koncerteznek majd, mint a Follow The Flow, az Aurevoir., a Tankcsapda, Beton.Hofi és az amerikai Gayle.

Idén is a Budapest Parkban rendezik meg a budapesti felvételizők ponthatárváró rendezvénye, vagyis a Pont Ott Parti. Itt a ponthatárok kihirdetése előtt DJ-k melegítik be a hangulatot, majd a ponthatárok megérkezését követően fellép Manuel, 23 órától pedig ugyanezen a helyszínen indul az afterparty.

Szegeden a ponthatárváró rendezvény idén is a Dugonics téren, a Rektori Hivatal előtt lesz. A ponthatárok kihirdetése előtt 18.30-tól a Sounds Of Szeged Tehetségkutató verseny győztese és DJ Lennard lép fel, majd a köszöntő és a kihirdetett ponthatárok után 20.30-tól a Carson Coma zenél. Akinek most nem sikerült bejutnia a megjelölt felsőoktatási intézménybe, az július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhet máshová.

Pécsett idén is a Széchenyi téren tartják majd az egyetemre készülők buliját, 18 órától. A ponthatárok kihirdetése után a Pont Ott Partira, hiszen idén zenekarával Telegdy Dániel, művésznevén T. Danny látogat majd el ide.

Kecskeméten a Neumann János Egyetem idén újból a Hírös Agóra előtti Deák téren rendezi pontváró rendezvényét. Itt helyi rádiósok lesznek a hangulatfelelősök, emellett sörterasz várja majd a leendő hallgatókat.

Egerben az egri Eszterházy téren várják majd a felsőoktatásba jelentkező diákokat. Idén is az Utcazenészek versenyével egy időben történik a ponthatárok kihirdetése, így a jó hangulatot a megmérettetésen induló zenekarok garantálják.

Miskolcon a felvételizők a város legújabb szabadtéri rendezvényhelyszínén, a Csengey-kertben várhatják majd a ponthatárokat július 24-én. Itt a ponthatárok kihirdetése előtt és után több DJ fokozza majd a hangulatot.

A Pannon Egyetem fergeteges hangulatot, izgalmas programokat, játékokat, karrierépítő aktivitásokat ígér Veszprém első Pont Ott Partijára, amelyet a Gyártkert Kultúrparkban tartanak. A Pont Ott Party sztárvendége a Valmar lesz.

Győrben a a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubban tartják majd a Pont Ott Partit. A szervezők a ponthatárok 20 órai kihirdetése után silent discoval várják majd az egyetemistákat.

Nyíregyházán a Sunshine Fm és Raiffeisen Bank készül közös Pont Ott! Partyval a Sóstó Gardenben. Itt 16 órától számos fellépő igyekszik szórakoztatni a közönséget addig, amíg ki nem derülnek a felvételi ponthatárok. A kapunyitást követően, DJ Vágó és Rico & Miss Mood lépnek fel, az este nyolc óra után pedig K Kevin és a Loving Arms ad majd koncertet az ünneplőknek.

Mikor válik hivatalossá a felvétel?

Bár a ponthatárhúzást ekkor tartják és az eredményről szóló éresítést sms-ben azonnal megkapják a hallgatók, akik megadták a telefonszámukat, a hivatalos besorolási döntésre egy kicsit tovább kell várnia a felvételizőknek.

Ez legkésőbb 2024. augusztus 1-jéig érkezik meg az Oktatási Hivataltól,

a határozatot a diákok az E-felvételi rendszeréből, a Hivatalos iratok menüpontból tudják majd letölteni.