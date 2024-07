Felvételi 2024: országszerte Pont Ott Partikkal várják az eredményeket

A 2024-es felsőoktatási felvételi záró akkordjához érkeztünk: szerda este, azaz július 24-én megtörténik az idei felvételi ponthatárok kihirdetése, kiderül, melyik egyetemre hány ponttal lehetett idén bejutni. Izgalmas órák következnek tehát a felvételizőknek, akiket idén is pontváró bulik várják majd többfelé. Mutatjuk merre.

A felvételi pontváró bulikon színes programokkal várják a diákokat / Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Az idei felvételi pontváró programjainak központja: Debrecen

Az idei felvételi egyik fontos tanulsága, hogy mostanra a vidéki egyetemek népszerűsége elérte a budapestiekét, ugyanis minden második jelentkező vidéki egyetemet jelölt meg. Ezért ebben az évben először Debrecenben lesz a központi Pont Ott Parti, amely egy napra esik a Campus Fesztivál nyitórendezvényével és az Európai Egyetemi Játékok zárórendezvényével. Itt szerda este 20 órakor a nagyszínpadon Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter részvételével hirdetik majd ki a ponthatárokat.

A ponthatárhúzás napján a debreceni Nagyerdő területén tartott fesztiválon olyan magyar és külföldi előadók koncerteznek majd, mint a Follow The Flow, az Aurevoir., a Tankcsapda, Beton.Hofi és az amerikai Gayle, de a fesztivál nyitónapján tartják majd a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem által közösen szervezett Egyetemi Európai Játékok záróünnepségét is.

A fővárosban a Budapest Parkba várják a diákokat

Idén is a Budapest Parkban rendezik meg a budapesti felvételizők ponthatárváró rendezvénye, vagyis a Pont Ott Parti, ahol a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának eseményén idén is kerekasztal-beszélgetésekkel és programokkal telik majd a hivatalos ponthatárok nyilvánosságra hozatala előtti várakozási idő – adta hírül honlapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A programról annyit tudni, hogy a kapunyitás 15 órakor lesz, és egészen 23 óráig koncertek és kiállítók várják a felsőoktatásba felvételizőket. A ponthatárok kihirdetése előtt DJ-k melegítik be a hangulatot, majd a ponthatárok megérkezését követően fellép Manuel, 23 órától pedig ugyanezen a helyszínen indul az afterparty. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.