A világ ifjú fizikusai versenyeznek Budapesten

Budapesten rendezik meg július 10–17. között a középiskolások legrangosabb nemzetközi kutatófizikai csapatversenyét, az International Young Physicists’ Tournament-et (IYPT). Az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén, amelyre 39 ország több mint 350 résztvevője érkezik, a világ fiatal fizikustehetségei mérik össze tudásukat és kutatási eredményeiket, rendhagyó módon számot adva kreativitásukról és kommunikációs képességeikről is.

A világversenyen 39 ország több mint 350 fiatal tehetsége méri össze tudását / Fotó: IYPT

A világverseny hatással lesz a fizikaoktatásra és a kutatásra

A július 11-i nyitóünnepségen a résztvevőket Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár, Rubik Ernő Kossuth-díjas feltaláló, valamint Charaf Hassan, a Műegyetem rektora és Kacskovics Imre, az ELTE TTK dékánja is köszöntötték a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

A különleges világversenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem együttműködésében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a magyarországi Bosch csoport, a Grundfos, a Jane Street és számos további partner támogatásával rendezik meg. A megmérettetésen a versenyzőknek több nyílt végű kutatási problémára kell megoldást találniuk a felkészülés során. Az angol nyelvű csapatverseny nemcsak a fizikaoktatást és -kutatást inspirálja, de a jövőbeli nemzetközi tudósközösség kiépülését is szolgálja – fogalmaznak a szervezők a verseny megnyitójának apropóján kiadott közleményben.

Online is követhető a rendezvény egy része

Az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyének az ELTE lágymányosi campusa ad otthont, csakúgy, mint a július 12-i Science Talk rendezvénynek, amely online is követhető lesz. A tudományos programon Kiss László Széchenyi-díjas fizikus, akadémikus és a 2023-ban Nobel-díjjal kitüntetett Krausz Ferenc is részt vesz, az előbbi Where is everybody? The Fermi paradox and the hunt for extraterrestrial life (Hol van mindenki? A Fermi-paradoxon és vadászat a földönkívüli életre) címmel, az utóbbi Sub-Atomic Motions: from capturing electrons to protecting human health (Szubatomi mozgások: az elektronok befogásától az emberi egészség védelméig) címmel tart előadást. A verseny döntője, valamint az eredményhirdetése július 16-án, a Bosch Budapest Innovációs Kampuszon lesz.