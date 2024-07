Még tovább tart a hőségriadó, már reggelenként megtelnek a strandok és a vízpartok

Nem hoz igazi enyhülést a jövő hét sem, sőt, várhatóan egész júliusban marad a 30 fok feletti nappali hőmérséklet, és a szaharai éjszakák, amikor nem hűl le a levegő 20 foknál langyosabbra.

Hőségriadó idején kívül-belül fontos a hidratálás, a víz elviselhetőbbé teszi a kánikulát / Fotó: Balogh Zoltán

Megtelt a múlt hétvégén a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó partjára is sokan igyekeztek eljutni, és megteltek a strandok is. Már hétköznap reggeleken is a szokásosnál sokkal többen érkeznek nyitásra – mondta a Világgazdaságnak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, akinek információi szerint

egész júliusban velünk marad a hőség, a 30 fok feletti, a következő héten is a 40 fokhoz közelítő nappali hőmérsékletek.

Péntek reggel a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adták ki tizenöt vármegyére szombat éjfélig.

A napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, valamint Veszprém vármegyében. További négy - Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Vas, és Zala - vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ott a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Nagyon sok a táborozó, iskolai, sport és egyesületi táborok vannak, aki csak teheti, vízben tölti a nap egy részét. A legtöbb helyen vannak délutáni kedvezmények, aki munka előtt nem, az munka után igyekszik kijutni a fürdőkbe.

A nyílt vízi strandok, a természetes vizek kedvelői Budapesthez közel, a Dunakanyarban szép számmal találnak szabadstrandokat, tömegre azonban mindenütt számítani kell most.

Teltházas napok a strandokon

Múlt hét végén már volt, hogy kitették a megtelt táblát a Palatinusra, igaz, nem szó szerint, de lényegében mégis, hiszen a maximális befogadóképesség, azaz 6500 vendég beléptetése után zsilipelni kellett.

Kánikulában 5-6 ezer vendég szokott lenni a nagy szabadtéri strandokon, ilyen melegben

különösen kedveltek a Rómaifürdő és a Pünkösdfürdő langyos karsztvízzel feltöltött medencéi, amelyek hőmérséklete olyan, mint a Balaton vize.

Csakhogy ha megtelik a strand, le kell állítani a beléptetést, és csak annyian mehetnek be, amennyien kijöttek. Ezáltal épp a legnagyobb melegben a legkellemetlenebb helyzet, hiszen bármennyire is szeretnének a medencében megmártózni az emberek, a strandfürdők még hőségriadóban sem léphetik át a létszámkorlátokat.