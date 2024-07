Itt a meglepetés: újra zuhan az infláció Magyarországon

Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 0,3 százalékkal csökkent – közölte a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel.

Fotó: Szigetváry Zsolt/ MTI

A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők éves alapon 4, havi bázison pedig 0,2 százalékos inflációra számítottak.

Tehát a mai adat mindenképpen meglepetés, ezzel két hónap után ismét csökkent az infláció Magyarországon. Ami azt is jelenti, hogy egyre nagyobb az esélye annak, hogy az éves átlagos infláció is 4 százalék közelében alakuljon.

Márciusban érte el a mélypontot, akkor 3,6 százalékra süllyedt a drágulás a üteme, azóta ha lassan is, de fokozatosan visszakúszott a jegybank célsávjának felső szélére. A pénzromlás fokozódásában közrejátszott az üzemanyagárak többszöri elszállása, előbb áprilisban, amikor először keveredett vitába az üzemanyag-kereskedőkkel a kormány, illetve most júniusban. Pont ez ami a múlt havi adat kapcsán a legnagyobb talány. Noha június 1-jén a benzin ára átlagosan 600 forint, a gázolajé 603 forint volt, a hónap utolsó napjában már 613, illetve 629 forint, a statisztikai hivatal adatfelmérése nem esik egybe a hónap fordulóval, így az inflációs hatás is átcsúszhat júliusra.

Abban viszont jól láthatóan továbbra sincs változás, hogy egyre inkább a szolgáltatások húzzák az árdinamikát, amelyek mindig közel 10 százalékkal emelkednek. Eközben az élelmiszerárak már egy kontrollált mederben drágulnak, ami az egyik lényegesebb elem a lakosság óvatossági motívumának oldásában. Továbbra is ez utóbbi jelenti a legnagyobb kihívást is a gazdaságpolitika számára, annak ellenére, hogy közel egy éve emelkednek a reálbérek, a fogyasztói bizalom még mindig kifejezetten törékeny, aminek helyreállását az üzemanyagárak ismételt elszállása is hátráltatja.

Még mindig a tavalyi ár fölött jócskán a cukor és a csokoládé ára, csökken a tojás és liszt ára

Ami a részletes adatokat illeti, a KSH szerint az élelmiszerek ára 1,1 százalékkal nőtt: ezen belül a cukoré 27,4, a büféáruké 9,2, a csokoládé és kakaóé 9,1, a gyümölcs- és zöldségléé 8,7, az éttermi étkezésé 8,1, a sertéshúsé 7,8, az alkoholmentes üdítőitaloké 5,6 százalékkal.

A termékcsoporton belül a tojás ára 22,3, a liszté 19,2, a tejtermékeké 10,2, a száraztésztáé 10,0, a kenyéré 8,2, a tejé 6,2, a baromfihúsé 5,5 százalékkal csökkent.

A szolgáltatások 9,7 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér 13,1, a testápolási szolgáltatások 10,7, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,5, a járműjavítás és -karbantartás 10,1 százalékkal.