Klímaválság: élelmiszer-drágulás és ellátási problémák is lehetnek majd

A pesszimista forgatókönyv szerint

a 2041–2060-as időszakra nem valószínűsíthető nagyobb változás a jelenlegi átlagos értékekhez képest, azonban 2061–2080-ban általánosságban már várhatóan 25-30 nap lesz az egymást követő száraz napok maximális száma, szinte a teljes Közép-Magyarország régióban és az északkeleti határszélen.

A 2081–2100-as időszakra az ország középső és északi területein az egybefüggő vízhiányos napok száma már meghaladja a 30-at, ami azt jelenti, hogy akár egy teljes hónapig nem lesz jelentősebb eső ezeken a területeken július és szeptember között.

Magyarország élelmiszerellátás-biztonságára is hatással lehet

A növényzet és a mezőgazdaság számára is kritikus aszályok egyre gyakoribbá válnak, ha nem valósul meg a mielőbbi kibocsátáscsökkentés. A kutatók szerint még nagyobb aszálykárra és drágább élelmiszerekre lehet számítani.

A pesszimista forgatókönyv szerint valószínűleg nagyobb szükség lesz az öntözésre Közép-Magyarország és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén, ahol húsz évből akár öt évben is előfordulhat extrém hosszú (negyven nap vagy annál hosszabb) egybefüggő száraz időszak

– hangsúlyozta a szakértő.

A víz az élet nélkülözhetetlen eleme, valamint számos szektorban is használják a mezőgazdaságon kívül, például a háztartásokban, az ipari folyamatok során és az energiaellátásban is. Az IPCC legutóbbi jelentése szerint a vízhiány az egyik kulcskockázat, amivel meg kell küzdenie Európának. Az elmúlt években már itthon is többször tapasztalható volt, hogy bizonyos régiókban vízkorlátozásokat rendelnek el Magyarországon – tette hozzá Kis Anna.