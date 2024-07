Klímaváltozás: a tuja után a hamisciprus és a japán juhar következik

A magyarországi gazdák és dísznövénykertészek is érzik a klímaváltozással járó időjárás-változás hatásait. A gyümölcsfák esetében a terméskiesésért a korai fagykár a felelős, a dísznövényeket pedig a pára elmaradása viselte meg a legjobban, de az öntözési szokások is megváltoztak. A klasszikus smaragd tujának búcsút lehet mondani, de a hamisciprus és a japán juhar is a klíma áldozata lesz.