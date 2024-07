Gyenge kukoricatermés: nem borul a takarmánypiac, de szükség lesz importra is

Egy átlagos évben a takarmányreceptúrákhoz körülbelül 1,4 millió tonna kukoricát, 600 ezer tonna búzát vagy tritikálét, és körülbelül ugyancsak 600 ezer tonna szóját, valamint 400 ezer tonna árpát használnak fel – mondta a Világgazdaságnak Kulik Zoltán, a Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. vezérigazgatója. Alapvetően igaz, hogy minden gabonaszezon más, így az idei is különleges. Részben a várhatóan gyengébb kukoricatermés miatt, de abból a szempontból is, hogy árpából a tavalyi 2,2 millió tonna után idén 700 ezer tonnával, mintegy 30 százalékkal kevesebb, 1,5 millió tonna termett. Kulik szerint ugyanakkor ez a sokkal kevesebb, jelenleg egyébként 60 ezer forint körüli tonnánkénti áron forgó árpa is elég lesz, a termény minősége pedig nagyon jó.

A gyengébb kukoricatermés miatt nőhet a sertéshizlalás önköltsége / Fotó: Shutterstock

Búzából az előzetes adatok szerint 5,7–5,8 tonna a hektáronkénti termésátlag, ebből kiindulva pedig kereken ötmillió tonna lett az idei termés, ami ugyancsak majdnem 700 ezer tonnával kevesebb, mint 2023-ban. A búzatermésről azonban nem mondható el ugyanaz, mint az árpáról, a minősége ugyanis az átlag alatti.

Bár erre pontos adatok még nincsenek, a méréseink, illetve egyéb piaci információk alapján talán már kimondható, hogy a búza 80 százaléka takarmány és csak 20 százaléka jó minőségű, javító, étkezési

– jellemezte a helyzetet a vezérigazgató.

Ez a 80 százalék négymillió tonna takarmányt jelent, ami a hazai ellátáshoz bőségesen elegendő. A takarmánybúza ára jelenleg tonnánként 65 ezer forint környékén mozog a piacon, és a korábbi évekkel ellentétben – de 2023-hoz hasonlóan – most nagy a különbség a takarmány- és az étkezési minőségű búza ára között, hiszen utóbbiért 80–85 ezer forintot adnak a vevők.

Az ár is dönt az arányokról

Miután a jó minőségű, illetve javító búzából egymillió tonnánál nincs több, exportra sem fog sok kimenni, a kivitel mennyisége pedig attól függ, mekkora mennyiséget kötöttek már le az exportőrök. A 60-65 ezer forintos árpa-, illetve a 60-65 ezer forintos takarmánybúzaár azt is előrevetíti, hogy 200-300 ezer, vagy akár 300-400 ezer tonna mennyiségben árpával, illetve búzával helyettesítik a takarmányreceptúrákban a kukoricát – természetesen a szakmai előírások betartásával – véli Kulik Zoltán.