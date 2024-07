Lehet, hogy a bankoknak nem tetszik az új sarc, de úgy tűnik, ezzel befoltozta a költségvetést a kormány

„A kormányzat úgy tűnik, hogy kezelte a költségvetés problémáját. Az az elcsúszás, ami viszonylag régóta azonosítható volt, és a GDP 0,5 százalékát tette ki, nagyjából megfelel a kormányzati bejelentésekben szereplő bevételi csomagnak” – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hét elején tartott rendkívüli kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy augusztustól védelmi hozzájárulásnak nevezett különadót szed be a bankoktól, biztosítóktól és energetikai vállalatoktól, amelyből mintegy nagyságrendileg 400 milliárd forint pluszbefizetést vár. A bejelentést követően a Magyar Bankszövetség azonnal tiltakozását fejezte ki, mondván, a sorozatos kormányzati terhek és intézkedések kiszámíthatatlansága erősen korlátozza a bankszektor hitelezési képességét, nemzetközi versenyképességét és gazdaságélénkítő szerepét.

Virovácz szerint azonban a képlet mégsem ilyen egyszerű, egyrészt benne van a pakliban, hogy a bankok az állampapír-vásárlással végül tényleg le tudják felezni az extraprofitadójukat, tehát kevesebb pénz folyhat be a tervezettnél az államkasszába. Másrészt ebből a 400 milliárdból kell kigazdálkodni az Európai Bíróság által Magyarországra kiszabott 80 milliárd forintos bírságot is. Ráadásul ez utóbbi még nőhet is, az ítélet végrehajtásig ugyanis napi egymillió eurót kell kifizetnünk.

Várható volt, hogy a nyáron valamilyen korrekció jön

Elemzők és a nemzetközi hitelminősítők már korábban felhívták a figyelmet, hogy noha alig ár hónap telt el az évből, de már több száz milliárdos elúszásban van a költségvetés.

A vártnál alacsonyabb idei növekedés, azaz a makropálya felborulása mellett a tavalyi mintegy 1000 milliárd forintos áfabevétel-kiesés olyan kényszerhelyzetet jelentett a kormány számára, ami alapján valószínűsíthető volt, hogy a nyáron kisebb-nagyobb korrekciót hajt végre.

Hiába emelte meg a hiánycélt a korábbi 2,9 százalékról 4,5 százalékra, és döntött összesen 675 milliárd forint kiadáscsökkentésről már áprilisban, ez sem volt elég arra, hogy a büdzsé kérdését megnyugtatóan rendezze. Annál is inkább, mert júniusban az államháztartás központi alrendszere 2656,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami ugyan a megemelt defitcél esetében még jelent közel 1400 milliárd forintos mozgásteret, de ha a korábbi deficitcélt vesszük, akkor kevésbé kedvező a kép, ugyanis az éves tervnek már a 106 százaléka teljesült.