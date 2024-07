Lépett a kormány az akkumulátorgyártók ügyében

A szabályozás változását az Energiaügyi Minisztérium (EM) azzal magyarázta, hogy az akkumulátorgyártást érintő környezetvédelmi hatósági engedélyezéssel összefüggő szabályozás bevezetésekor még csak a „hagyományos” savas-ólom akkumulátorok léteztek, de a lítium-ion akkumulátorok egyre szélesebb körű elterjedésével elengedhetetlenné vált az azok gyártására, valamint az ahhoz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi engedélyezés felülvizsgálata és egységesítése. Ez az EM által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet elfogadásával valósulhat meg.

Új szabályozásra készülhetnek az akkumulátorgyártók / Fotó: IM Imagery

Az akkumulátorgyártás jelenleg előzetes vizsgálatköteles tevékenység, azaz szükséges hozzá a környezetvédelmi hatóságnak a környezethasználattal járó tevékenység jelentős hatásáról szóló döntése – emlékeztetett a tárca. Ezek alapján most a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás során dönti el, hogy a tervezett beruházásból származhatnak-e olyan jelentős környezeti hatások, amelyek miatt környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni. Az utóbbi időszakban több esetben is sor került ilyenre, és ez is alátámasztja az erre vonatkozó kötelezettség általános előírását.

A vonatkozó kormányrendelet tervezett módosítása alapján

az új eljárások során egységesen valamennyi akkumulátortípus és részegységei (katód, anód, elektrolit, szeparátor fólia) gyártása, valamint hulladékainak előkezelése, hasznosítása környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységnek minősül.

A javaslat kizárólag az akkumulátorgyártásra és azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozik.