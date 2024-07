Önellátóvá válik hazánk a 30 milliméteres lőszerek gyártásában

A miniszter megjegyezte, hogy Magyarország az európai uniós barátai és szövetségesei előtt jár, mivel a várpalotai komplexum megépítésének tervei már jóval a háború kitörése előtt készen voltak, így hazánk a megfelelő partnerekkel és szövetségesekkel viszonylag gyorsan a végrehajtás útjára lépett. Ez azt eredményezte, hogy hazánkban olyan védelmi ipar kezd kialakulni új, high-tech tudást bevonzó magyar munkaerőnek otthont és munkát adó gyárak formájában, amelyek nagymértékben csökkentik Magyarország katonai függőségét.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a várpalotai üzem további elemekkel is bővül a következő hónapokban és években, így a háború hatására talán a legjobban hiánycikké vált, 155 milliméteres tüzérségi lőszereket is gyártják majd a 120 milliméteres harckocsilőszerek mellett.

Armin Papperger, a Rheinmetall elnök-vezérigazgatója megerősítette, hogy világméretű exportot terveznek nemcsak a közepes kaliberű lőszerek tekintetében, hanem a 155 milliméterig terjedő kaliberekre is. Jelezte, hogy évente több mint 240 ezer harckocsilőszert – és milliós darabszámot kisebb kaliberek esetében – tudnak majd Várpalotán gyártani, ezzel Magyarországnak komoly részesedése lesz a világ lőszergyártásában. Megemlítette, hogy

a 30 milliméteres lőszerek gyára egy 300 millió eurós beruházás,

de a Rheinmetall vállalat – a német-magyar vegyesvállalaton keresztül – összesen félmilliárd eurót fektet be Várpalotán, hiszen hatalmas 54 milliárd eurós megrendelési állományuk van, és ezt kell kielégíteniük a jövőben.