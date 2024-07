Meglepően nagyokat is lehet alkudni az ingatlanok árából

Erősen jelen van az alku az ingatlanpiacon, a tavalyi 5-10 százalék helyett idén akár 20-30 százalékot is le tudnak faragni a vevők az irányárból. A jelentős engedményre hajló eladók mellett a teljesen alku képtelenek is jelen vannak a piacon, így nagy most a szórás a mértékben. A túlárazottságból a piacképes árig tipikusan több lépcsős árleszállítás révén jutnak el az eladók. Nagyon kevés ingatlant tudnak most értékesíteni a meghirdetett áron.