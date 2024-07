Versenyfelügyeleti eljárás indult az MVM ellen

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Next) számlázási gyakorlatával kapcsolatban. A fő kérdés annak megállapítása, hogy a vállalkozás a „rezsiboxban” feltüntetett megtakarítás bemutatása során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el. A versenyhatósági vizsgálat a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatással összefüggő tájékoztatásra is kiterjed.

A rezsiboxok miatt indul versenyfelügyeleti eljárás az MVM ellen / Fotó: MVM Zrt.

Az MVM számlázási gyakorlatával kapcsolatban kapott bejelentést a Gazdasági Versenyhivatal 2023 őszén. A versenyhivatal vizsgálói részletesen és alaposan megvizsgálták a bejelentést, egyebekben adatokat kértek mind a bejelentőtől, mind a bejelentett vállalkozástól, figyelembe vették a beérkezett adatszolgáltatások információit, a rendelkezésre álló egyéb dokumentumokat, és értékelték a releváns tényeket. Mindezek alapján a bejelentéses eljárásban a GVH arra a megállapításra jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárás indításának feltételei nem álltak fenn.

A bejelentés lezárását követően a bejelentő – a jogszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségével élve – bírósághoz fordult, azt kérve a Fővárosi Törvényszéktől, hogy helyezze hatályon kívül a GVH döntését, és kötelezze versenyfelügyeleti eljárás megindítására a versenyhatóságot.

A bíróság a felek meghallgatását és álláspontjuk megismerését követően helyt adott a bejelentő kereseti kérelemében foglaltaknak, és versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását rendelte el az ügyben.

A bíróság ítéletében foglaltak, illetve a villamos energia kapcsán érkezett bejelentés értékelése során beszerzett adatok, továbbá saját adatgyűjtések alapján a nemzeti versenyhatóság a most indított versenyfelügyeleti eljárásban azt vizsgálja, hogy az MVM Next 2022 augusztusától kezdődően a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatása keretében kibocsátott számlákon, az úgynevezett „rezsiboxban” feltüntetett megtakarítás bemutatása nem ütközik-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába.