Nem várt helyről kapott dicséretet az Orbán-kormány – vége a háborúnak?

Hosszú évek óta nem történt olyan, mint most kedden: a kormánnyal hadilábon álló intézmény tulajdonképpen elismerte a kormányzati intézkedések hatékonyságát. Nagyon nem is tehetett mást, a szakértők és piac is elfogadta a kormány elképzeléseit.