Figyelem: ezzel a trükkel a nyaraláson elköltött pénz 20 százalékát is megspórolhatjuk

A dinamikus valutaváltásnak nevezett, egyre terjedő kényelmi szolgáltatás lényege, hogy külföldön is használhatjuk a saját valutánkat a bankkártyás tranzakcióknál. Valószínűleg sok utazó találkozott már vele, hogy amikor külföldön bankkártyával fizetett, a terminál felajánlotta neki, hogy válasszon pénznemet: forintban, esetleg euróban fizetne? A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője elmondta, hogy ez a papíron kényelmi szolgáltatás a valóságban a legnagyobb lehúzás.

Nagyon figyeljünk oda, ha a külföldi nyaraláson bankkártyával fizetnénk / Fotó: Shutterstock

Külföldön, ha bankkártyával fizetünk, soha ne forintban vonja le a kereskedő bankja az összeget

– figyelmeztetett Gergely Péter a BiztosDöntés.hu-n megjelent cikkben.

A szakértő elmondta, hogy a Dynamic Currency Conversion (DDC), vagyis a dinamikus valutaváltás arra a felvetésre alapul, hogy az emberek abban a pénznemben szeretnek fizetni, amiben a fizetésüket kapják. Így a magyarok forintban, a külföldi terminál ennek a lehetőségét ajánlj fel, például egy eurós számla esetén.

A külföldi pénznemben történő fizetést a kártyatársaság (igen kedvező árfolyamon) euróra vagy dollárra váltja, majd itthon a kártyakibocsátó bankunk váltja át az így világvalutaként nyilvántartott pénznemben kifejezett összeget forintra. Sokan épp ettől a kettős váltástól (konverziótól) tartva gondolják azt, hogy olcsóbb, ha egyből forinttal fizetünk

– írja a BiztosDöntés. Gergely Péter elmondta, hogy ez egy téves felvetés. A külföldi kereskedő értelemszerűen nem forintban veszi fel a bankjától a bankkártyás fizetéssel beérkezett összeget, tehát az átváltást nem lehet elkerülni. Az átváltásért cserébe ráadásul a bankok díjat is felszámolnak, így történhet meg, hogy 10, akár 20 százalékkal is többet fizethetünk, ha a külföldi kártyás fizetésnél a forintot választjuk.

Ráadásul arra is oda kell figyelni, hogy a kereskedők is nyerészkedhetnek a drága DDC-váltáson, így előfordulhat, hogy ajánlgatni fogják a vendégeiknek ezt a lehetőséget. Nagyon fontos, hogy bankkártyás fizetés esetén minden esetben az adott ország pénznemét válasszuk.

Ugyanez a helyzet az ATM-eknél is. Ha egy automata felajánlja, hogy a levett pénz árát forintban is elszámolhatjuk, akkor is mindig az adott ország pénznemét válasszuk.