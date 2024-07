A jövő itt van: a leendő állatorvosok hónapokon belül már okostanteremben tanulhatnak

Megkezdődött az Állatorvostudományi Egyetem tantermeinek digitális fejlesztése, amelynek célja egy modern, komplex infrastrukturális rendszer kiépítése, a legújabb audiovizuális technológiák segítségével az egyetem három telephelyén – számolt be Ózsvári László, az intézmény oktatási rektorhelyettese szerdán az okostantermek sajtóbemutatóján, a Pest vármegyei Üllőn, a Lógyógyászati Tanszék és Klinikán.

Az okostanterem fejlesztése tökéletesíti az állatorvoshallgatók távoktatását is /Fotó: Állatorvosi Egyetem

Mit jelent és miért fontos az okostanterem?

Az intézmény István utcai campusán, valamint a Rottenbiller utcai és az üllői telephelyén megvalósuló beruházással a korábbi, a Covid miatt bevezetett online rendszert cserélik le, az okostanterem-fejlesztést a Delta Systems Kft. végzi. Az eseményen elhangzott, az audiovizuális rendszer megújítására irányuló projekt célja, hogy az új eszközpark segítségével a hallgatók számára megkönnyítse a tananyag elsajátítását, gyorsan hozzáférhetővé tegye a tudásbázist és gördülékeny kapcsolattartást eredményezzen oktatói és hallgatói oldalon is, nem utolsó sorban pedig megkönnyítse a tudományos és kutatói tevékenységgel járó feladatokat.

A kamerák és mikrofonrendszerek az egyetem diákjainak kétharmadát jelentő külföldi hallgatók távoli becsatlakozását még könnyebbé teszik, és lehetővé válik akár külföldi szakértő vendégelőadók valós idejű bevonása az oktatásba kiváló hang- és képminőség mellett. Az új rendszer a legmodernebb audio-, video- és streaming-eszközöket tartalmazza, így a hallgatók online oktatás során is olyan élményt kapnak, mintha személyesen az előadáson lennének.

Több ezer okoseszközt építenek be

Az intézmény oktatási rektorhelyettese elmondta, a Gyakorlatorientált felsőfokú képzések fejlesztése az Állatorvostudományi Egyetemen című projekt keretében

2,34 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatással 15 hónap alatt, 13 gyártótól 1842 okoseszközt építenek be, 45 prezentációs térbe.

Ózsvári László kiemelte, az állatorvosképzés elsősorban gyakorlati képzés, a személyes jelenlétet nem lehet pótolni, de az új, élményközpontú technológiával az előadásokat is „gyakorlatiasabbá” lehet tenni. Példaként a boncolást említette, amelyet nagy képernyőre kivetítve minden hallgató könnyedén követni tudja az eljárást, így a műtéti technikák bemutatásába is interaktívan be tudnak kapcsolódni a diákok. A felvételek pedig a vizsgaidőszak végéig elérhetőek, tehát bármennyiszer visszanézhetők lesznek, ami nagyban megkönnyíti a felkészülést – hangsúlyozta.