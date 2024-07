Órákon belül kiderül, hogy melyik lesz Magyarország tortája 2024-ben

FEKETE GYÖNGY – Novák Ádám, Domonkos Noémi – REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

„A Fekete Gyöngy elnevezést a tortában felhasznált két gyümölcsről, a fekete ribizliről és a fekete szederről kapta, mivel a termésük alakja és formájuk hasonlít a gyöngyre. A „Szuperélelmiszerek” kosarakból három alapanyag jelenik meg a tortában: a fekete ribizli, a fekete szeder és a mogyoró. Mogyoróból kétfajta is megtalálható a tortában, az egyik a törökmogyoró, másik pedig a piemonti mogyoró. Törökmogyoróból a ropogós grillázsréteg, valamint a piskóta készült. Piemonti mogyoróval pedig a vajkrémet készítjük. Plusz textúraként a karamell is megjelenik a tortában. A tetején lévő áthúzóba timur bors is került” – hallhattuk Domonkos Noémitől és Novák Ádámtól.

Hétpecsétes titokról hullt le a lepel: bemutatták Magyarország tortáját A Spicces füge respektus lett idén Magyarország tortája, és az Aranymetszés durumkenyér az ország kenyere – jelentették be az Országházban tartott sajtótájékoztatón, ahol a legnagyobb ingyenes fesztiválsorozat, a három napon át tartó Szent István-napi ünnepségek részleteit ismertették, amivel egy időben zajlik majd Budapesten a világ második legnagyobb sporteseménye, az atlétikai világbajnokság. Az esti tűzijáték új látványelemekkel egészül ki.

HETEDHÉT – Herbai Ramóna – Trattoria Pomo D’oro – Forza Italia Kft., Budapest

„A cukrászat hagyományainak gyökereit kiemelve és a magyar szuperélelmiszerek ötvözésével alkottam meg ezt a tortát.

A múzsám az Esterházy-torta, a bázis alapokat szerettem volna megtartani és saját stílusban megújítani.

Lenmaglisztből és mogyoróból készítettem felvertet, homoktövisből és mézből készült „lekvárral” lekentem. Az eredeti vajkrémreceptúra alapján készítettem egy barnított vajkrémet mogyoródarabokkal és kamillavirággal. A tetejére homoktövisből lágy zselét készítettem. Tejszínhabbal és mogyoróval díszítettem, az oldalát pedig a leeső felvert morzsájával paníroztam. A Hetedhét nevet pedig azért kapta, mert hét darab felvert lapból áll” – mutatta be a tortáját Ramóna.

MÁKVIRÁG – Kovács Alfréd – Édes Vonal, Vác

„Mesebeli torta, melyben gyermekkorom meghatározó ízei jelennek meg. A fehér csokoládés krém lágy textúrája mellett ott van a fanyar feketeribizli ízvilága, a mandulalisztes mákos piskóták és a fekete szezámmag grillázs ropogós élménye.

A mákos tészta emléke és a kertben leszakított fekete ribizli is a friss süteménnyel kínáló nagyanyámat idézi.

Számos variációt követően találtam meg ezt a harmonikus összeállítást” – mesél a tortájáról Alfréd.