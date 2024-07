Bekerült a Magyar Értéktárba a pápai sonka

111 év elteltével büszkén tekintünk vissza az elért eredményeinkre és hagyományainkra. A számmisztika szerint az 1-es az újrakezdés és a felfedezés szimbóluma, és mi továbbra is elkötelezettek vagyunk a folyamatos megújulás és innováció iránt. Ugyanakkor fontos számunkra a hagyományok ápolása is, melynek sikerét a Nemzeti Értéktárba való bekerülésünk is igazolja