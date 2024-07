Felvételi 2024: nyilvánosságra hozták az idei ponthatárokat, mutatjuk, hova milyen eredménnyel lehetett bejutni

Cikkünket hamarosan frissítjük a részletes eredményekkel!

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerdán este, amellyel eldőlt, hogy a több mint 120 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A diákok a bevált gyakorlat szerint 20 órától, SMS-ben közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak a ponthatárokról, amellyel hamarosan itt is frissítjük cikkünket.

Idén több mint 120 ezer felvételiző várta az este érkező ponthatárokat/ Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

Hogyan alakultak a ponthatárok?

A most kihirdetett ponthatárok határozzák meg, hogy a jelentkező az általa megjelölt melyik képzésre kerül be. Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt. Az idei felvételizők egész ma estig izgulhattak, hogy sikerült-e elegendő pontot szerezniük ahhoz, hogy bekerüljeneke a vágyott egyetemi, főiskolai szakra.

Pontváró bulik országszerte

A felvételizők a ponthatárok kihirdetését többfelé figyelemmel kísérhették. Ebben az évben először Debrecenben várta a diákokat a központi Pont Ott Parti, de emellett Budapesten, Egerben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden és Nyíregyházán is szerveztek pontváró rendezvényeket, ahol különféle színes programok, koncertek várták a reménybeli hallgatókat.

Az idei évben debütált az új felvételi rendszer: bár már tavaly is más volt, mint a korábbi években, a kormány 2022-ben bejelentett változásai hivatalosan 2024-ben léptek életbe. A legfontosabbak ezek közül, hogy megszűntek a központilag meghatározott minimumponthatárok, amelyek már tavaly is érvényben voltak, kevesebb pont jár a középszintű érettségi vizsgákért, a többletpontok terén pedig szabad kezet kapnak az egyetemek, annyiban, hogy maguk dönthetik el, hogy miért, és pontosan hány pontot adnak.

Akinek most nem sikerült bejutnia a megjelölt felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhet máshová.