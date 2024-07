Privát medencepartik és prémiumzónák – ízelítő a luxusfürdőzés hazai lehetőségeiből

Privát fürdőzés akár a nyitvatartási időn túl, VIP- vagy prémiumzóna, bérelhető fürdőrészek és privát spaélmények, valamint minden szolgáltatásra, szauna- és csúszdavilágra érvényes kombinált belépőjegyek egyaránt szerepelnek az akár több tízezer forintos óradíjért megvásárolható élmények sorában.

Privát napozórészek közvetlenül a Balaton partján, Tihanyban / Fotó: Plage 18

Luxusfürdőzés és privát medencepartik

A világhírű és rendkívül népszerű turistaattrakciónak számító budapesti történelmi fürdőkbe már a teljes árú belépőjegy sem két fillér, a Széchenyi, a Gellért és a Rudas fürdő mindegyikében 10 ezer forint fölött kapható jegy, kivéve a helyi lakosoknak kialakított bérleteket és kártyás kedvezményeket, amelyek 50 százalékos jegyárakat eredményeznek.

A pluszszolgáltatásokra azonban nincs kedvezmény, például

aki a Rudas panorámamedencéjét akarja kibérelni, megteheti, hétköznap este 20–21 óra között 35 ezerért, hétvégén 45 ezer forintért lehet édes kettesben ott a párjával.

Ezért az összegért pezsgőt is adnak, de papucsot és törölközőt már nem.

Privát fürdőzésre a Csillaghegyi fürdő panorámamedencéjében is van lehetőség, ott 47 ezer forintért, ellenben nem egy, hanem két teljes órára a szolgáltatást igénybe vevő pároké a medence, akik ekkor privát szaunapartit is tarthatnak, és a pezsgő mellé köntöst és törölközőt is kapnak.

A Rudasban nagyon népszerű az ugyancsak külön fizetős,

különleges luxusélmény, az Adrienne Feller szakrális fürdő rituáléja, amelyre legközelebb szeptember közepén van időpont, és még jegy is,

bár a limitált számban forgalmazott belépők mindig gyorsan elkelnek, noha 37 ezer forintot kérnek a vendégektől.

Régóta várt attrakció Budán a Rác fürdő megnyitása, a felújítás tervei már elkészültek, de a munka még várat magára, az eredmény azonban az elképzelések szerint exkluzív kialakítású, luxusigényeknek is megfelelő spa lesz.

Várhatóan a világhírű és világszínvonalú Omorovicza beauty szolgáltatás is helyet kap a fürdőben

– erősítették meg a Világgazdaság értesülését a tulajdonos és majdani üzemeltető, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. sajtóosztályán.