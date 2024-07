Rekordot döntött a belföldi használtautó-piac

Minden idők legnagyobb első féléves forgalmát bonyolította a belföldi használtautó-piac az idén – közölte Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Mivel a második fél év forgalma szinte minden évben meghaladja az első féléves szinteket, Halász úgy véli: komoly esély van rá, hogy 2024-ben éves szinten is rekordmennyiségű személyautó cserél majd gazdát Magyarországon.

Csúcsra járt a használtautó-piac / Fotó: Németh András Péter / Mediaworks

A soha nem látott piaci aktivitás mögött több tényező együttes hatása húzódik. Egyrészt folyamatosan növekszik a belföldi személyautó-állomány. Tavaly év végén ez az érték már közelítette a 4,2 milliós határt, ami több mint 14 százalékkal magasabb az öt évvel korábbi szintnél. Több autóból szokványos piaci körülmények között is több járműadásvétel születik.

Az idei első fél évben azonban meghatározó szerepe volt az egyedi tényezőknek is. A lakosság egy része a jövedelmi helyzetének lassú rendeződése nyomán most pótolja az előző években elmaradt autóbeszerzéseit. Ezt a pótlást a használtautó-import az elmúlt időszakban kevésbé volt képes kielégíteni, mivel Nyugat-Európában ebben a szegmensben jókora áremelkedés zajlott le, az árakat pedig tovább emelte a 400 forint közelében tartózkodó euróárfolyam is. Az érdeklődők figyelme ezért a korábbiaknál fokozottabban összpontosult a hazai piacra, ami a használt autók körében megugró adásvételt generál.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát,

az előbbieknek 29, az utóbbiaknak 22 százalék volt az aránya az első hat hónapban. Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei

az Opel Astra,

a Ford Focus,

a Volkswagen Golf és

a Skoda Octavia.

A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követ. A leggyakoribb tíz modell között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával, valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel képviselteti magát.