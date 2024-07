Budapest Airport: segítőpontok járatkésések miatt várakozó utasoknak

A légi közlekedésben kontinensszerte tapasztalt járatkésések és járattörlések miatt az utasok gyakran hosszú órákon keresztül a repülőtereken várakoznak. Ez a tendencia Budapesten is tapasztalható, ezért a Budapest Airport – egyetértve a Nemzetgazdasági Minisztérium által megfogalmazott állásponttal – saját hatáskörén túl is mindent megtesz azért, hogy az utasokat ebben a nehéz helyzetben is a lehető legmagasabb szinten támogassa – tájékoztatta a Világgazdaságot a Budapest Airport Zrt.

Segítőpontokat alakítottak ki a járatkésések miatt várakozóknak / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Milyen szolgáltatásokat kínálnak a segítőpontok?

Ennek részeként a repülőtér-üzemeltető két, BUD:carezone névre keresztelt segítőpontot alakított ki a tranzitterületen, amelyet szükség esetén további egy egységgel bővít. A légitársaság, a földi kiszolgálóvállalat vagy a Budapest Airport személyzete hangosbemondón keresztül vagy személyesen tájékoztatja az érintett utasokat arról, ha a segítőpontokat igénybe vehetik. A zónákban a Budapest Airport

a járatkésés miatt várakozó utasoknak folyamatosan információt ad, valamint szükség esetén szendvicset, vizet, a kisgyermekeseknek pedig pelenkát, bébiételt és törlőkendőt is biztosít.

A Budapest Airport már eddig is 7500 palack vizet osztott ki a várakozóknak, és a készleteket folyamatosan tölti fel, hogy a megfelelő mennyiségű palackozott víz folyamatosan rendelkezésre álljon.

Mindezeken felül a vállalat kényelmesebb, magas támlás székeket, fekvő-ülő ágyakat, telefontöltőket biztosít, továbbá korlátlan wifihozzáférést tesz elérhetővé a repülőtér teljes területén. A helyszínen a napokban kihelyezésre kerülő QR-kód beolvasásával az utasok járatkésésekkel és -törlésekkel kapcsolatos hasznos információkat találnak, és a gyakran felmerülő kérdésekre is választ kapnak telefonos elérhetőségekkel. Emellett termináltérkép is segíti majd őket abban, hogy a számukra fontos szolgáltatásokat – például mosdókat, baba-mama szobákat, teraszokat, éttermeket – könnyebben megtalálják.

Hol találhatók ezek a segítőpontok?

A zónák

a 2B Terminálon a B1-B2 beszállítókapuk előtt, illetve a 2A Terminálon az 1. utasmólón az A17 beszállítókapu előtt találhatók.

A Budapest Airport azt javasolja az utasoknak, hogy ha a légitársaság vagy a földi kiszolgálóvállalat tájékoztatta őket a járatuk késéséről vagy törléséről, és a repülőtér területét nem tudják vagy nem akarják elhagyni, akkor itt várakozzanak, ezzel biztosítva, hogy a járatukat érintő aktuális információkhoz a lehető leghamarabb hozzájussanak. A BUD:carezone-ban a Budapest Airport ügyeletes terminálmenedzserei, valamint terminálinformációs munkatársai folyamatosan segítik az utasokat.