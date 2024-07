Folytatódnak az akciók: a Spar több mint ezer terméket kínál kedvezményesen – mutatjuk, miket

A Spar egy héten keresztül, július 10-ig tartó kuponakciójában több mint ezer élelmiszer és non-food-kategóriákba tartozó terméket vásárolhatunk meg akár 21–50 százalékos kedvezménnyel. A kuponfüzetet július első hetében a pénztáraknál találhatjuk meg, de a kuponok elérhetők lesznek az akciós szórólapokon és a MySPAR-applikációban is – tudatta a Világgazdasággal a kiskereskedelmi lánc.

A kötelező akciózás eltörlését követően is folytatódnak a vásárlóbarát kezdeményezések a Sparban (Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)

Mit kínál kedvező áron a Spar?

Érdemes körülnézni ez idő alatt a grilltermékek között, hiszen a sok hasznos eszköz mellett

gömbgrill,

grillkocsi,

nyárs és

faszén

vásárolható kedvezményes áron.

A kuponakcióban a Bosch háztartási kisgépeit is a botmixertől a kenyérpirítón át egészen a vízforralóig egységesen 30 százalékkal olcsóbban

kínálják.

Lego nyomott áron

Ha kisgyermek van a családban, itt a remek alkalom, ugyanis 40 százlékkal olcsóbban vehetjük meg a népszerű Lego-játékokat a Spar-áruházakban.

Az üdüléshez jól jönnek a bolthálózat által az akcióban kínált kedvezményes áru élelmiszerek: a szemes kávéhoz 28 százalékkal olcsóbban juthatunk hozzá, a 280 grammos halrudakért 28, a 150 grammos premium baconért pedig 30 százalékkal kell kevesebbet fizetni.

Az Orsi termékkuponnal egységesen 30 százalék kedvezmény vár ránk a májkrémekre és uzsonnakrémekre.

Az áruházlánc akciójában jégkrémeket is találunk, amelynek most van a szezonja: az üzletlánc 1,5 literes, különféle ízű jégkrémeire 21 százalékos kedvezményt vehetünk igénybe az akció ideje alatt a Spar-üzleteiben.

Vegyi áruval is érdemes feltankolnunk

A kuponakcióban a háztartásban mindennap használatos mosószerek és a legnépszerűbb kozmetikai cikkek is szerepelnek, amelyek nagy kedvezménnyel vásárolhatók meg. A promóció keretein belül nagyobb mennyiséget is beszerezhetünk egyebek mellett a kisgyermekesek pelenkából is.

További kedvezmények is várhatók

Az üzletlánc ígérete szerint tovább folytatódnak a Spar pénztárcabarát árcsökkentő akciói nyáron is: az áruházakban ezután is találkozhatunk a hetente változó, összesen 1000 piros árcímkés termékkel. Ezen kívül az

Interspar-hipermarketekben 1600, a Spar-szupermarketekben pedig 400 sárga címkés, csökkentett árú termék segít a spórolásban.

Ahogy azt lapunk is megírta, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) bejelentése értelmében július 1-jétől a hazai áruházláncoknak már nem kötelező hatóságilag az árengedmények alkalmazása. A piacszabályozó kezdeményezés a kormány szerint beváltotta a hozzá fűzött reményt. Az NGM ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a kötelező akciózással sikerült a letörni, majd alacsony szinten tartani az inflációt. Mint jelezték, a kiskereskedelmi árverseny fenntartása és élénkítése érdekében továbbra is működtetni fogják az online árfigyelő rendszert.