Szakértői tippek az ideális vidéki nyaraló helyszínéhez

A kánikulában sokakban felmerül, milyen jó lenne egy saját nyaraló, azonban a hagyományos ingatlanok magas árai elriaszthatják a vásárlókat. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ugyanakkor egy telek megvásárlása és később egy könnyűszerkezetes vagy akár mobilház felépítése jóval kedvezőbb pénzügyi megoldás lehet. A Balaton környékén egy ideje budapesti árszinten cserélnek gazdát a lakóingatlanok, így már csak ezért is lehet a szerényebb költségvetésben gondolkodó nyaralóvásárlóknak perspektíva egy kedvezőbb árú telek, amire most vagy akár később is rákerülhet a vágyott víkendház.

A Tisza-tónál Abádszalókon kedvező telekárral lehet belevágni egy vidéki nyaraló építésébe / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

De nemcsak a Balaton környéke lehet vonzó a nyaralót tervezők számára. Mint kiemelte:

a telekvásárlás biztonságos befektetésnek tekinthető, mivel a telkek száma minden településen korlátos, ezért kiszámítható módon tudják tartani az értéküket.

Elemezve a népszerű üdülőövezetek közelében elhelyezkedő településeken meghirdetett telkek árait, a 15 millió forint alatti mediántelekárral rendelkező települések között kiemelkednek olyan helyek, mint

Abádszalók – 5,9 millió forint,

Túrkeve – 2,5 millió forint,

Balatonszentgyörgy – 12,5 millió forint,

Zalakaros – 12,9 millió forint,

Hajmáskér – 10,3 millió forint,

Lepsény – 12,2 millió forint,

Tiszacsege – 4,7 millió forint,

Kehidakustány – 7 millió forint,

Neszmély – 12,9 millió forint és

Csongrád – 3,9 millió forint.

Ezek a települések nemcsak azért lehetnek ideálisak egy hétvégi házhoz, mert elérhető telekárakkal rendelkeznek, hanem mert népszerű üdülőövezetek közelében helyezkednek el, ami pedig emeli a telek ingatlanpiaci értékét, és több kikapcsolódási, rekreációs vagy akár kulturális potenciált is tartogat.

Korponai Levente, a Money.hu vezetője ehhez hozzátette, hogy egy nyaralóprojekt-finanszírozás megtervezésekor több lehetőséget kell mérlegelniük. Mobilház esetén ugyan nem elérhető lakáshitel , de a szabad felhasználású kölcsönök, mint például a személyi kölcsön vagy a babaváró hitel alkalmasak lehetnek erre a célra. Könnyűszerkezetes ingatlant a hazai pénzintézetek jó része finanszíroz, fontos, hogy egyes bankok ezt engedélyek benyújtásához kötik, és minden esetben figyelembe kell venni a helyi rendezési tervben foglaltakat. Ugyanis az, hogy lakóépület vagy üdülő építhető-e a telekre, befolyásolja a hitel típusát és feltételeit is – emelte ki.

Településenként az építési engedélyek és a helyi rendezési tervek is eltérők lehetnek, így azok felülvizsgálata is kulcsfontosságú.

Könnyűszerkezetes ingatlan építésekor is szükséges az egyszerű bejelentés, és a finanszírozás az ingatlan típusától függ: lakóépületre támogatás és támogatott hitel is igényelhető, üdülő esetén azonban csak piaci lakáshitel érhető el. Ha lakóingatlan is építhető a telekre, és esetleg falusi CSOK vagy támogatott hitel (falusi OTK vagy CSOK Plusz) igénybevétele lenne a cél, számolni kell azzal, hogy az ingatlanban állandó lakóhelyet kell létesíteni, és tíz évig életvitelszerűen ott kell lakni.