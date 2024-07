Tízezreket kaphat a számlájára, ha elégedett a bankjával

A lakossági folyószámlákhoz kapcsolódó jóváírási akciók mellett az ügyfélajánló programjaikat is felpörgették az utóbbi hónapokban a pénzintézetek: a most futó promóciókban akár több tízezer forintot is szerezhetnek a résztvevők.

Az ügyfélajánló programok lényege, hogy a sikeres ajánlást tevő és az új ügyfél is jóváírást kap az adott pénzintézettől, ha teljesíti az akcióban meghatározott feltételeket. Így a meglévő, elégedett ügyfelek motiválttá válnak abban, hogy a családi, ismerősi körükben is ajánlják a bank számlavezetési szolgáltatásait

– mondta el Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hozzátette: a lakossági számlavezető ügyfelekért az utóbbi időszakban láthatóan felerősödött a verseny a pénzügyi szolgáltatók között, hiszen alig akad olyan, a lakossági piacon aktív bank, amely ne nyújtana valamilyen jelentősebb kedvezményt a frissen érkező ügyfeleinek.



A kisbetűs részekre is figyelni kell



A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ugyanakkor a számlanyitási akcióknál is érdemes odafigyelni néhány részletre: így például arra, hogy pontosan milyen számlacsomagokra vonatkozik a promóció, az ígért jóváíráshoz milyen feltételeket kell teljesíteni – ilyen például a számla kellően aktív használata –, illetve az ajánlott félnek azt is érdemes végiggondolnia, hogy csakugyan arra a számlacsomagra van-e szüksége, amelyre felhívták a figyelmét. Emellett – hangsúlyozta – a pénzügyi szolgáltatók is ügyelnek arra, hogy az ügyfelek ne könnyű pénzszerzési lehetőségként tekintsenek ezekre az akciókra, és ennek megfelelően állítják össze a részvételi feltételeket is.

Az ajánlóprogramok – hívta fel a figyelmet Gergely Péter – évek óta bevett elemei a bankok ügyféltoborzó eszköztárának, ám az viszonylag új elem, hogy mostanra a kisvállalati számlacsomagok is bekerültek a kedvezményezetti körbe. Ezeknél – tette hozzá – érthetően gálánsabb ajánlatokat nyújtanak a bankok: az ügyfelenként járó jóváírás több tízezer forintnyi, így szerencsés esetben akár több százezer forinthoz is hozzájuthat az ismeretségi körében sikeresen toborzó vállalkozó.



A lakossági piacon aktív, nagyobb szereplők közül jelenleg hatnál is fut ügyfélajánló program:



– A CIB Bank Welcome promóciójában több számlacsomagot is ajánlhatnak a pénzintézet ügyfelei: a lakossági csomagoknál az ajánló 10 ezer, 20 ezer, vagy kétszer 10 ezer forintot kaphat, ha megadott feltételeket, az ajánlott ügyfél pedig 2x10 ezer, vagy húszezer forintot kaphat az új számlája mellé. A banknál kisvállalati promóció is fut most, ott az ajánló és az ajánlott ügyfélnek is 30 ezer forintot ír jóvá a bank a feltételek teljesülése esetén.

– Az Erste Bank a lakossági ügyfeleknél akciózik, az ajánló és ajánlott fél is 10 ezer forint jóváírásra számíthat. A promóció az első öt érvényes ajánlásra vonatkozik.

– A K&H-nál a lakossági és a privátbanki számlákhoz kapcsolódik ajánlóprogram, szintén 10-10 ezer forintos jóváírással, a szolgáltatónál egy ügyfél legfeljebb hat sikeres ajánlás után számíthat jóváírásra.

– Az MBH Banknál kisvállalkozói ajánlóprogram fut éppen: minden sikeres ajánlásért itt 60 ezer forint jár, és egy ügyfél legfeljebb 300 ezer forintos jóváírásban részesülhet.

– A Raiffeisen Bank a lakossági ügyfeleinél 5-5 ezer, a prémium banki számláknál 10-10 ezer forintot kínál az érintetteknek. A kisvállalati ügyfeleknél az ajánlott 30 ezer forintos, az ajánló pedig 30 vagy 60 ezer forintos jóváírást kaphat a nettó árbevételétől függően.

– Az UniCredit Bank a lakossági ügyfeleknél 2x15 ezer forintos, a kisvállalatiaknál pedig 20 ezer forintos jóváírást ígér az érintett feleknek, ha teljesítik az akcióban meghatározott feltételeket.