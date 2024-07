Történelmi pillanat: közel húsz év után ismét a magyar államé a reptér – élőben közvetítjük az átadást

Közel húsz év után kerül ismét a magyar állam tulajdonába a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, amelynek átadásáról tartott sajtóeseményen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mellett a francia tulajdonos, Vinci Airports vezérigazgatója, Nicolas Notebaert is beszédet mond.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Cikkünk frissül

Nagyon örülök, hogy itt állhatok a magyar állam nevében, mert az azt jelenti, hogy a magyar állam ezt a repteret bizonyt megvette

- mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki hozzátette, hogy közel húsz év után került ismét a magyar állam tulajdonába a reptér. Szerinte a társbefektető kiváló partner, akinél tapasztaltabbat nem lehetett volna kiválasztani.

A vételár 3,1 milliárd euró volt, a hitel mögötte 1,44 milliárd euró

- ismertette a vételárat, összességében 80 százalékos részesedést szerzett a magyar állam. Az ár arányosan került meghatározásra, tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a magyar állam piaci befektetőként vett részt a tranzakcióban ,ezért számos jogi iroda segítségét vette igénybe, így egy teljes egészében piaci alapokon nyugszik ez a befktetés.

A szakértői becslések is a 3,1 milliárd eurós vételárat kalkuláltak, ez megfelel a piaci sztenderdeknek a miniszter szerint. A Vincivel közös üzleti tervet készítettek.

A magyar állam azonban nem üzemelteti a repteret, hanem azt hozzáértő piaci befektetőkre bízza, így az állam pénzügyi és stratégiai befektekőnt van jelen. A magyar állam nem ehhez nem ért, ők viszont értenek

- mondta Nagy Márton, aki szerint Vinci egy hatalmas cég, hatalmas tudással rendelkezik.

A jelenlegi 15 millió utasról 2030-ra közel húsz millióra szeretnék növelni az utasszámot, majd megcélozzák a 25 milliót, tette hozzá. Szerinte az ország kapuja és a legnagyobb mértékben járul hozzá az ország turizmusához. A gazdságot is növeli, pénzt is hagy itt, a turizmus fejlesztése nagyon jó üzlet - hangsúlyozta a miniszter, aki szerint a cargo üzletág szerepe is nagyon fontos.

A társbefektővel nagyon fontosnak tartják a reptér fejlesztését, így egy új terminál megépítését és a kiszolgáló létesítményeket.

Elismerte, méltatlan a reptér megközelítése, ezért az állam feladata, hogy megoldja az infrastruktúrát fejlessze, amibe beletartozik a gyorsforgalmi, vasút és a reptéren kívül hotel, parkolók fejlesztése. "Azt kell látni, hogy nagyon szép elmondani az utasforgalom emelkedik, de ehhez nagyobb terminál kell, és meg kell oldani az emberek eljuttatását"

Ha ezt nem sikerül megoldani, tök mindegy hányan jutnak ide, megengedhetetlen

- mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.